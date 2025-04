"Dancing Stars": Simone Lugner tanzt am Freitag mit einer Frau

Am Freitag muss keiner der verbliebenen Kandidaten und Kandidatinnen gehen, es steht aber eine besondere Herausforderung auf dem Programm.

Auf Paulus Bohl und Catharina Malek, Eva Glawischnig und Dimitar Stefanin, Aaron Karl und Katya Mizera, Stefan Koubek und Manuela Stöckl, Simone Lugner und Danilo Campisi, Anna Strigl und Herby Stanonik sowie Andi Wojta und Kati Kallus wartet in der nächsten Runde eine ganz besondere Herausforderung: Denn am Freitag, dem 11. April 2025, dreht sich im wahrsten Sinne für die „Dancing Stars“ um 20.15 Uhr in ORF 1 alles um „Family & Friends“.

Alle Familienmitglieder im Überblick:

Die sieben verbleibenden Promis legen in der fünften Live-Show nicht nur mit ihren Profi-Partnerinnen und -Partnern eine flotte Sohle aufs Ballroom-Parkett, sondern auch mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Das Publikum darf sich also auf Tänze freuen, in denen drei Personen das Tanzbein schwingen: Paulus Bohl holt seinen Bruder Benjamin zum gemeinsamen Tanz aufs Parkett, Eva Glawischnig freut sich auf diesen speziellen Tanz mit ihrem Sohn Benni, Aaron Karl tanzt gemeinsam mit seiner Mutter, Stefan Koubek tritt mit seiner Freundin Kinga an, Anna Strigl tanzt mit ihrer Mutter Martina, Andi Wojta holt sich tänzerische Unterstützung von seinem Sohn Sebastian und Simone Lugner hat ihre Schwester Sonja zum Mitmachen eingeladen.

Simone Lugner tanzt mit ihrer Schwester Sonja © Instagram ×

Erste Bilder

Lugner gibt auf Instagram einen ersten Einblick in ihr Tanztraining mit Sonja. Eva Glawischnig schickte oe24 ein Bild mit ihrem Sohn. Es wird definitiv familiär bei den Tanz-Promis.

Eva Glawischnig mit ihrem Sohn Benni. © privat ×

Niemand muss gehen

Neben Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker ist „Dancing Stars“-Siegerin (2021) Caroline Athanasiadis diesmal als Jurorin mit dabei. Diesmal muss keines der Paare die Show verlassen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den „Family & Friends“-Tanz werden in die sechste Ausgabe am 25. April übernommen und fließen in die Entscheidung, welches Paar die Show dann verlassen muss, ein. Moderiert wird der ORF-1-Tanzevent wieder von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.