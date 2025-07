„Das Wort Single gibt es bei mir nicht“ – Philipp Hochmair über seine Liebe(n)

Er ist einer der großen Stars des Festspielsommers und heuer im zweiten Jahr als „Jedermann“ auf dem Salzburger Domplatz zu sehen: Philipp Hochmair ist am Sonntag, den 27. Juli zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“ – und gibt seltene private Einblicke.

Der Sommer bringt für Schauspieler Philipp Hochmair eine volle Ladung Arbeit: Vorstellungen, Events, Pressetermine. Gut vorbereitet geht er die Herausforderung an. Im Gespräch mit Ö3 verrät er seine persönliche Fitness-Strategie: „Ich war fasten und habe meine Ernährung umgestellt, um diesen Sturm gut zu überstehen. Ich esse bis 14 Uhr nichts und nehme höchstens zweimal am Tag eine Mahlzeit zu mir, dusche kalt und trinke viel grünen Tee. So bleibe ich fit.“

Hochmair: Anspannung nach der Bühne

Auch nach einer „Jedermann“-Vorstellung hat Hochmair klare Rituale, um runterzukommen. „Ich muss mich danach mindestens eine halbe Stunde zurückziehen und nicht gleich mit Fans oder Bekannten sprechen, sonst kann ich nicht freundlich sein. Ich bin ja gerade gestorben und noch voll in der Arbeitsspannung. Dann hilft kaltes Wasser, eine Zigarre oder einfach am Sofa sitzen. So komme ich wieder ins Leben zurück und kann mich den Freunden stellen.“

Claudia Stöckl und Philipp Hochmair im Ö3-"Frühstück bei mir". © Udo Reichmann

Traumata

Die aktuelle Inszenierung des „Jedermann“ polarisiert: Statt klassischer Bühne setzt das Stück auf eine große Party mit 50 Darstellern, Disco-Kugeln und Glitzer. Für Hochmair kein leichter Spagat – vor allem, wenn die eigene Familie skeptisch ist. „Mein Vater war enttäuscht, weil es nicht so war, wie er sich das vorgestellt hat – nicht wie bei Brandauer. Er hatte Schwierigkeiten, sich darauf einzulassen, und war dann enttäuscht von mir. Da muss ich mich abgrenzen. Mein Vater sagt nicht: ‚Ich bin stolz auf dich‘ oder ‚Das hast du toll gemacht‘. Sondern: ‚Das sieht ja nicht aus wie der Jedermann.‘“





Ist Hochmair vergeben?

Über sein Liebesleben spricht Hochmair überraschend offen, gibt aber nur selten private Einblicke preis. Auf die Frage nach einer festen Partnerin antwortet er ehrlich: „Es gibt Liebe in meinem Leben, aber keine Lebensliebe oder einen Lebenspartner im klassischen Sinn. Ich habe das nie gesucht. Es war nie mein Ziel, jemanden fürs Leben zu finden. Ich wohne an mehreren Orten gleichzeitig und habe nicht einmal ein richtiges Zuhause. Ich habe keine private Identität, wie man sie sich vorstellt. Fotos mit jemandem? Das war nur ein Moment, kein Geheimnis, kein Schlafzimmer. Ich habe kein Schlafzimmer, nur ein Atelier, in dem ich schlafen kann.“

Ob er also Single sei? „Das Wort gibt es bei mir gar nicht. Ich bin einfach Mensch. In meiner Familie oder meinem Umfeld habe ich nie eine Beziehung erlebt, die mir als Beispiel gedient hätte und bei der ich sagen würde: ‚Das will ich auch.‘“