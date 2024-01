DIESE Stars rocken die Weißwurstparty

Freitagabend steigt beim Stanglwirt in Going einmal mehr die legendäre Weißwurstparty. Auf der Bühne sollen The BossHoss für Stimmung sorgen - mit einem Überraschungsgast!

Zum bereits 31. Mal steigt am Freitag die Weißwurstparty in Maria Hausers Stanglwirt. Ein Pflichttermin für die Kitzbühel-Snowciety. Die Eröffnung wird traditionell Arnold Schwarzenegger vornehmen der mit Freundin Heather und Sohn Christopher nach Kitz gereist ist. Auch Andreas Gabalier, DJ Ötzi und viele weitere VIPs werden am Abend mit dabei sein. Heather Milligan und Arnold Schwarzenegger © babiradpicture/ChristianStiefler × Ein besonderes Comeback © Getty Immages × Auch der diesjährige Showact bei der Weißwurstparty wird für Mega-Stimmung sorgen. Wie oe24 erfuhr werden dieses Jahr The BossHoss auf der Bühne stehen - mit einem Überraschungsgast. Der wieder genesene Popstar Sasha feiert beim Stanglwirt sein Bühnen-Comeback. © Philipp Lipiarski × Sasha musste nach einer angehenden Lungenentzündung im Herbst seine Tour absagen und die Konzerte verschieben. Freitagabend steht er bei seinem Gastauftritt zum ersten Mal seit Monaten wieder auf der Bühne.