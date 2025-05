× DIESER Hollywood-Star wird Hotel-Direktor in Wien

Im Oktober war Hollywood-Schauspieler Willem Dafoe auf Geheim-Besuch in Wien - jetzt wurde bekannt, wofür er hier vor der Kamera stand

Hollywood trifft auf Wiener Charme – und zwar mit einer ordentlichen Prise schwarzem Humor: In der österreichischen Filmproduktion „Der Souffleur“ übernimmt kein Geringerer als Willem Dafoe die Hauptrolle. Wie das renommierte Branchenmagazin "Variety" berichtet, stand der vielfach ausgezeichnete Charakterdarsteller bereits letzten Oktober für die düstere Komödie in der österreichischen Hauptstadt vor der Kamera - oe24 berichtete damals von Dafoes Besuch in Café Engländer.

© Privat ×

Gedreht wurde unter anderem im echten Hotel Intercontinental am Wiener Stadtpark, das als zentraler Schauplatz des Films dient.

Willem Dafoe © Getty ×

Dafoe, bekannt aus internationalen Erfolgen wie Der Leuchtturm oder Spider-Man, schlüpft in die Rolle des Lucius, des Hotelmanagers eines in die Jahre gekommenen Luxushauses. Der 69-Jährige verkörpert einen Mann, der nicht nur mit seiner Gesundheit, sondern auch mit dem drohenden Verlust seines Lebenswerks zu kämpfen hat. Ein argentinischer Investor will das traditionsreiche Haus kaufen, abreißen und durch ein modernes Hotel ersetzen. Doch Lucius denkt nicht daran, kampflos aufzugeben – er sinnt auf Rache.

Paranoia hinter der Fassade des Luxus

© InterContinental Wien ×

Im Verlauf des Films beginnt die Fassade des Hotels ebenso zu bröckeln wie der psychische Zustand seines Direktors. Verstopfte Rohre, stehengebliebene Uhren und eingefallene Soufflés werfen bei Lucius schnell den Verdacht einer Verschwörung auf. Die Realität verschwimmt – und was folgt, ist eine packende Mischung aus Drama, Wahn und schwarzer Komik. Regie führt der argentinische Filmemacher Gastón Solnicki, der bereits mit internationalen Produktionen auf sich aufmerksam machte. Produziert wird das Projekt von Gabriele Kranzelbinder und Paolo Calamita, bekannt durch den Film Museum Hours. Die Dreharbeiten begannen bereits im Oktober des Vorjahres – der Film soll im Sommer 2025 fertiggestellt werden.

Neben Willem Dafoe steht auch Stephanie Argerich, Tochter der weltberühmten Pianistin Martha Argerich, vor der Kamera. Ihre Rolle ist bislang noch geheim – doch eines ist sicher: Mit diesem Cast, der Wiener Original-Location und einem abgründig-komischen Drehbuch dürfte Der Souffleur das Potenzial haben, zum internationalen Arthouse-Hit zu werden.