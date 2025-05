Dieses Eis ließen sich die VIPs auf der Zunge zergehen

Cremissimo präsentierte vor 100 Gästen die neue Sorte à la fru fru Erdbeere.

Im festlich dekorierten Vienna Ballhaus in der Berggasse (Wien-Alsergrund) wurde Dienstagabend die neueste Sorte aus dem Hause Cremissimo feierlich präsentiert: Cremissimo à la fru fru® Erdbeere. Über 100 Gäste, darunter Influencer, Moderatoren und "Dancing Stars", folgten dem sommerlichen Dresscode in Rot und Weiß und ließen sich die fruchtige Neuheit in kreativen Eis-Coups schmecken.

Conny Kreuter und Martina Kaiser © Conny De Beauclair ×

Besonders im Rampenlicht standen Anna Strigl und ihr Tanzpartner Herby Stanonik, sowie Martina Kaiser, die gemeinsam mit weiteren Gästen ihre ganz persönlichen Eis-Kreationen gestalteten. Ein rundum gelungener Abend voller Genuss, Farbe und Vorfreude auf den Sommer.