× Eberhartinger feierte Auftakt im neuen Job

Nach seinem Aus bei 'Dancing Stars' ist Klaus Eberhartinger als Erzähler bei der 'Rocky Horror Show' dabei

Die 'Rocky Horror Show' ist zurück in Wien. Bis zum 27. Februar gastiert das Erfolgs-Musical im Wiener Museumsquartier. Am 15. feierte Klaus Eberhartinger gemeinsam mit den Hauptdarstellern Premiere. Der ORF-Moderator ist als Erzählstimme mit an Bord. Allerdings wird er nur von 22. bis 27. Februar zu hören sein. Bis dahin führt Schauspieler Sky du Mont durch den Abend.

Prominenter Auftakt

Zur Premiere der Kult-Show kamen unter anderen auch TV-Beauty Silvia Schneider, Designer Jürgen Christian Hoerl, Schauspielerin Elke Winkens und Sängerin Missy May.

© Andreas Tischler/Vienna Press ×

Silvia Schneider bei der Premiere

© Andreas Tischler/Vienna Press ×

Elke Winkens, Shlomit Butbul und Nadja Maleh

© Andreas Tischler/Vienna Press ×

Andrea Händler und Konstanze Breitebner

© Andreas Tischler/Vienna Press ×

Jürgen Christian Hoerl