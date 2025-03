× Elvis-Ex Priscilla Presley im Anflug auf Wien

Nach dem Opernball mit Richard Lugner 2024 kommt die Elvis Witwe morgen wieder nach Österreich: Freitag und Samstag stehen zwei Auftritte unter dem Motto „An Intimate Evening with“ im Wiener Metropol am Plan und schon am Montag besucht sie eine Geburtstagsfeier

Schon am Montag steht für Pricilla Presley gleich eine süße Versuchung an: Priscilla besucht die Süße Welt von Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer in St. Willibald, Oberösterreich. Autogrammstunde (ab 13 Uhr) und Werksführung inklusive. Dienstag gibt es abends einen Umtrunk in einem Wiener Luxus-Hotel. Dort wird auch der restliche Wien-Plan geklärt.

Priscilla ließ ja bereits vorab wissen, dass sie die Kapuzinergruft besuchen möchte. Auch ein Stopp beim Falco-Grab am Zentralfriedhof steht am Wunschplan. „Wir werden das alles sehr spontan entscheiden“, so "Fremdenführer Dennis Jale.

Freitag steigt dann im Metropol die Österreich Premiere ihrer Talk- und Video-Show: Priscilla will dabei unterstützt von persönlichen Filmausschnitten und seltenen Hochzeitsaufnahmen ihre ganz private Geschichte mit dem King of Rock’n’Roll erzählen. Im Anschluss erhalten maximal 100 Gäste die Möglichkeit, für 100 Euro das anschließende Meet & Greet zu besuchen. Autogramm und Erinnerungsfoto mit Priscilla inklusive.

Samstag folgt die Zugabe. Sonntag soll es dann wieder Richtung USA gehen.