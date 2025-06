Simone Lugner kontert Räumungsklage – sie will Stiftungsvorstand ausschalten

Nachdem die Stiftung eine Räumungsklage gegen Simone einbrachte, antwortet die Witwe des Baumeisters nun ebenfalls mit rechtlichen Schritten.

Der seit Monaten schwelende Erbstreit zwischen Simone Lugner und der Lugner-Privatstiftung eskaliert weiter. Nachdem die Stiftung eine Räumungsklage gegen Richard Lugners (†91) Witwe eingebracht hat, folgt nun ein überraschender Gegenzug: Wie oe24 erfuhr, hat Simone Lugner einen Antrag auf Absetzung des Vorstands der Lugner-Privatstiftung gestellt.

Vorwurf: Pflichtverletzung

Der Stiftungsvorstand habe laut Lugner wesentliche Pflichten nicht erfüllt, weshalb nun ein gerichtliches Vorgehen notwendig geworden sei. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf die ihrer Ansicht nach ungerechtfertigte Räumungsklage. Simone Lugner selbst bestätigte den Vorgang gegenüber oe24 knapp: „Wir haben es anders versucht, doch das ist jetzt unsere Antwort.“

Anwalt hält sich bedeckt

Simone Lugners Anwalt, Florian Höllwarth, wollte sich zu dem Antrag bisher nicht offiziell äußern. Es ist jedoch davon auszugehen, dass er die rechtlichen Schritte in enger Abstimmung mit seiner Mandantin vorbereitet hat.

Simone mit Anwalt Florian Höllwarth. © Fuhrich ×

Streit um Villa in Döbling

Im Zentrum des Konflikts steht weiterhin die Villa in Wien-Döbling, die Teil des Stiftungsvermögens ist und in der Simone Lugner nach wie vor lebt. Die Lugner-Stiftung sieht ihr Wohnrecht dort als erloschen an und fordert die Räumung. Simone Lugner hingegen beruft sich auf ältere Abmachungen, die ihr einen Verbleib im Haus ermöglichen sollen.

Der Vorwurf im Brief: Simone habe sich ab Juni 2024 nicht ausreichend um ihren schwerkranken Ehemann gekümmert – ein Punkt, der nun als rechtlicher Hebel gegen ihr Wohnrecht verwendet werden soll.

Ende offen

Mit dem Antrag auf Absetzung des Stiftungsvorstandes ist klar: Der Streit rund um das Erbe und die Stiftung ist längst zur juristischen Fehde geworden. Eine rasche Einigung scheint immer unwahrscheinlicher. Wie das Gericht über die Vorwürfe und Anträge entscheiden wird, bleibt abzuwarten.