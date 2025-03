Fendrich mit Vodka-Auftritt am Red Carpet

Am Freitag versammelte sich das Who-is-Who der heimischen Musikszene für den Amadeus-Award in Wien. Ein prominenter Besucher war diesmal ganz besonders "vorbereitet".

Pizzera & Jaus, Melissa Naschenweng, RIAN, die deutschen ESC-Stars Abor & Tynna: Alle versammelten sich am Freitag zu den "Austropo-Grammys" in der Marx Halle in Wien. Der wohl einzig klingende Name des aktuellen rot-weiß-roten Musikgeschehens, der nicht dabei ist, heißt Andreas Gabalier.

Besonders viel Grund zum Feiern dürfte wohl schon vor dem Betreten des Red Carpet Lucas Fendrich gehabt haben. Seit kurzem ist er glücklich vergeben und nächste Woche erscheint sein neues Album "Rezeptfrei".

Richtiges Rezept für die Gala

Das richtige Rezept für einen langen Gala-Abend hatte der Wiener offenbar auch parat. Denn er präsentierte direkt am Red Carpet sein Geheimnis für den Zeitvertreib, während eine Ehrung nach der anderen vollzogen wird.

Mit einem Flachmann voller Vodka ausgestattet, spazierte er in Richtung Saal. "Ich bin heute mal gut vorbereitet", plaudert er sichtlich gut gelaunt aus dem Nähkästchen. Fix ist, dass ihm so die Zeit auf jeden Fall verkürzt wird. Live zu sehen ist die Show nur für das Publikum vor Ort, denn der ORF steigt erst ab 21.25 Uhr nach der aufgezeichneten Dancing-Star-Show in die Übertragung des wichtigsten Musikpreises des Landes ein.

Neues Album ab Freitag

In seinem neuen Album, das nächsten Freitag am Markt erscheint, zeigt sich Fendrich offen wie nie zuvor. Sogar ein Stück über seine Panikattacken ("Angst vor der Angst") ist darauf zu finden. "Ich finde einfach, dass gewisse Themen ins Licht gerückt gehören. Das habe ich bei Angst vor der Angst gemacht, dass es einfach ein bisschen das Tabu bricht", meinte er im oe24-Interview.Der Austropop-Star meint weiter: "Ich freue mich einfach darauf, dass es rauskommt, das war wirklich zwei Jahre harte Arbeit. Das sind meine Babys, meine Kinder, die da irgendwie zur Welt kommen." Das ist in diesem Rahmen auf jeden Fall ein guter Grund, beim Amadeus gehörig zu feiern. Die Präsentation findet bereits am Donnerstag im Wiener Kult-Lokal B72 statt.