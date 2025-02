Franz Klammers Promi-Rennen brachte 20.600 Euro

Auf dem Stuhleck wurde beim 24. Promi-Skirennen fleißig gesammelt. Der Skikaiser zeigt sich zufrieden.

Im Rahmen des Promi-Skirennens am Stuhleck, bereits zum 24. Mal veranstaltet von Charity-Eventmaker Kurt Faist, wurden vergangenen Samstag Ꞓ 20.600,00 für die gemeinnützige Foundation von Skikaiser & Abfahrtsweltcuprekordsieger Franz Klammer gespendet.

VIPs als freiwillige Helfer

Zahlreiche Prominenz aus Kunst, Sport, Medien & Kultur folgten dem Ruf von Skikaiser Franz & Eventmaker Faist und fanden sich in den „frühen“ Nachmittagsstunden am Stuhleck ein, um für Menschen, die im Zusammenhang mit Sport in Not geraten sind, Ski zu fahren! Sieger unter den Sportpromis wurde Jungpensionist unter den Skiassen Philip Schörghofer. Gesehen wurden neben den Gastgebern u.a. Skikaiser Franz Klammer, Iva Schell, Rapid-Legende Michael Konsel, Zoryana Kushpler, Ski-Ass Hans Enn, Tormann-Legende Otto Konrad, Boxer Fadi Merza, Tanja Duhovich, Caroline Athanasiadis, Philipp Jelinek, Silvio Samoni, Lizz Görgl, Rock-Legende Reinhold Bilgeri.

Versteigerung in Baden

Im Rahmen der von Andy Marek durchgeführten Versteigerung im Casino Baden wurden bei der Abendgala u.a. ein Skitag mit Kaiser Franz Klammer versteigert und ein Erlös für die geförderten Projekte der Foundation in der Höhe von Ꞓ 20.600,00 erzielt. Der Spendenbeitrag wird für zahlreiche Förderprojekte der Franz Klammer Foundation 2025 verwendet, darunter u.a. Günther Chromecek (Trainer des Kombi „Wunderteams Felix Gottwald & Co.“), Johannes Dicht - Vorarlberger Amateursportler, sozial benachteiligte Kinder der Fußballakademie Mattersburg.

Skikaiser Franz Klammer zeigt sich begeistert: „Ich hab am Stuhleck in meiner aktiven Zeit nie ein Skirennen absolviert - Zeit wurde es! Und jetzt auch noch für einen guten Zweck. Erstmals gestartet & gleich 20.600Ꞓ für in Not geratene Sportler erfahren!“