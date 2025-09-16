Alles zu oe24VIP
Lilian Klebow, Clemens Trischler und Eser Akbaba.
© Tischler

VIP-Andrang

Fulminante Opening Show eröffnet Vienna Fashion Week.25

16.09.25, 11:54
Teilen

Die Vienna Fashion Week.25 ist gestartet: Mit einer glamourösen Opening Show in der Halle E wurde das Modehighlight des Jahres eröffnet und von hunderten Gästen gefeiert

Am Montag begann die Vienna Fashion Week mit einer glanzvollen Opening Show. Erstmals bildete die Halle E den Rahmen für das Modeevent, das Wiener Charme, beeindruckende Architektur und modernste Technik vereint. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Halle E eine neue Bühne für die Fashion Week gefunden haben. Vieles ist heuer neu, und mit Spannung erwarten wir diese Woche noch großartige Shows, inspirierende Talks und kreative Begegnungen“, erklärten die Veranstalterinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank. Rund 450 geladene Gäste feierten die Eröffnung und verfolgten die fulminante Show. Im Anschluss fand ein exklusives Get Together statt, bei dem Gäste, Designer und Branchenvertreter in entspannter Atmosphäre den Abend ausklingen ließen.

Zahlreiche bekannte Gesichter

    Tanja Duhovich, Mike Galeli und Patricia Kaiser.
    Martina Reuter.
    Eser Akbaba und Sabine Karner.
    Christian und Ekaterina Mucha.
    Robert Steiner, Sylvia Graf und Markus Freistätter.
    Lilian Klebow, Clemens Trischler und Eser Akbaba.
    Kathi Stumpf und Alexander "Bezi" Beza.

Tanja Duhovich, Mike Galeli und Patricia Kaiser. 

Martina Reuter. 

Eser Akbaba und Sabine Karner. 

Christian und Ekaterina Mucha. 

Robert Steiner, Sylvia Graf und Markus Freistätter. 

Lilian Klebow, Clemens Trischler und Eser Akbaba. 

Kathi Stumpf und Alexander "Bezi" Beza. 

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche prominente Namen wie Autor Clemens Trischler, Ex-Miss Tanja Duhovich, die bezaubernde Moderatorin Eser Akbaba, Creative Director Wolfgang Reichl, Designerin Sabine Karner, Model Patricia Kaiser, Musiker Peter Legat, Sänger Lukas Fendrich, Schauspielerin Lilian Klebow oder Verleger-Legende Christian Mucha mit seiner Ekaterina.

Ausblick auf die Modewoche

In den kommenden Tagen stehen weitere Shows, Talks und Begegnungen auf dem Programm, bei denen die Kollektionen der teilnehmenden Designer live zu sehen sein werden.

