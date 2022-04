× Gabalier stellt klar: ''Habe keine Maßnahmen kritisiert''

Andreas Gabalier erklärt auf Instagram, dass er in der "Giovanni Zarrella Show" keine Maßnahmen schlechtreden wollte

Am Samstag sorgte Andreas Gabalier mit seinen Erzählungen aus den USA bei der "Giovanni Zarrella Show" für ein Missverständnis. "Es war auch so positiv zu sehen, wie die Amerikaner mit Corona umgehen. Wir haben die ganze Zeit keine Maske gesehen, es waren keine Impfnachweise erforderlich. Das war Lebensfreude pur!“, sagte der Volks-Rock'n'Roller. Der Gastgeber versuchte sofort, die Coronamaßnahmen in Deutschland und Österreich schönzureden: "Ich finde, wir machen das sehr gut." Jetzt äußert sich Gabalier auf Instragam zu seiner Aussage und erklärt, wie es gemeint war, dass er keinesfalls Kritik an irgendwelchen Maßnahmen anbringen wollte.

Gabalier genoss die Zeit ohne Masken

"Ich möchte auch noch einmal ganz klipp und klar sagen, dass ich gestern keine Corona-Maßnahmen kritisiert oder infrage gestellt habe. Ich habe lediglich von einem sehr positiven und maskenfreien Leben in den letzten Monaten rund um die Produktion meiner neuen CD in Amerika erzählt, das ich sehr genossen habe", erklärt Andreas Gabalier auf Instagram. Seine Fans stärken ihm den Rücken und schießen eher gegen Giovanni Zarrella und die Maskenpflicht in seiner Show: "Die Worte waren genau richtig um den verkorksten Deutschland zu sagen dass außerhalb Deutschland schon lange normal gelebt wird. Diese Masken Shows nerven … zudem es keine Pflicht mehr ist", schreibt einer. "Fand den Kommentar von Zarrella total unangepasst und hab mir gleich gedacht, dass deine Aussage, Andreas, nicht richtig ankam. Leider hat Giovanni etwas bei mir verloren...", schreibt ein anderer.

Gabalier im Sommer auf der Seebühne Mörbisch

Bei der Pressekonferenz am 11. April verkündeten Alfons Haider, Hans Peter Doskozil und Andreas Gabalier weitere Neuigkeiten für den Sommer. Der Volks-Rock'n'Roller steht am 29. Juli im Burgendland auf der legendären Kultur-Bühne.