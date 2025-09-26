Geheim-Besuch: Arnie feiert unerkannt am Oktoberfest

Arnold Schwarzenegger hat bereits am Donnerstagabend das Oktoberfest in München besucht – ganz privat, zusammen mit Lebensgefährtin Heather und Sohn Christopher. Der Auftritt blieb fast unbemerkt und sorgte für entspannte Wiesn-Stimmung

Die 78-jährige Austro-Legende Arnold Schwarzenegger reiste extra aus den USA an, um seinen bekannten Wiesn-Faible zu frönen. Vorab rief Arnie bei Marstall-Wirt Siegfried Able an und sicherte sich so den Besuch des Zeltes für sich und seine Familie. "Er hat darum gebeten, dass er privat sein kann", erklärte Marstall-Sprecherin Gaby Hildebrandt gegenüber dem Münchner "Merkur".

Arnold Schwarzenegger gibt am Oktoberfest den Takt an © Getty

Der Besuch verlief nahezu unbemerkt. Erst ein aufmerksamer Fotograf entdeckte den Bodyguard und konnte ein Bild von Schwarzenegger mit Wirt Siegfried Able machen. Hildebrandt betont: "Wir haben es geschafft, dass er ungestört in der Hausbox Platz nehmen konnte. Er hatte einen entspannten Wiesn-Abend." Schwarzenegger wehrte sich dabei nicht gegen die wenigen Fotos und zeigte sich entspannt.

Familie dabei

Begleitet wurde der Weltstar von Lebensgefährtin Heather Milligan und Sohn Christopher. Die private Atmosphäre ermöglichte es der Familie, das Oktoberfest ungestört zu genießen, während der Promi-Auftritt selbst kaum bemerkt wurde.

Arnold Schwarzenegger mit Freundin Heather Milligan © Getty

Wahrscheinlich wird der Donnerstag nicht Schwarzeneggers letzter Wiesn-Besuch gewesen sein. "Er geht gerne auf die Bühne und dirigiert", so Hildebrandt. Ein öffentlicher Auftritt am Freitagabend sei bereits geplant, was die Wiesn-Besucher sicherlich freuen dürfte.