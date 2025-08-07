Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Markus Faulmann und Karoline Edtstadler
© Getty Images

Angekommen

Geheime Liebe: Karoline Edtstadler & Ex-BZÖ-Politiker Fauland sind ein Paar

Von
07.08.25, 14:22 | Aktualisiert: 07.08.25, 15:51
Teilen

Salzburgs Landeshauptfrau schwebt auch privat wieder auf Wolke sieben. Bei der Amtsübergabe nahm ihr Neuer an der Seite ihres Vaters Platz. 

Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (44) ist nicht nur politisch angekommen, sondern auch privat wieder glücklich verliebt. Wie oe24 nun aus Insiderkreisen erfuhr, ist der neue Mann an ihrer Seite kein Unbekannter: Markus Fauland, ehemaliger BZÖ-Politiker, ist der Lebensgefährte der ÖVP-Spitzenpolitikerin.

Erster gemeinsamer Auftritt bei Amtsübergabe

Bei der feierlichen Amtsübergabe Anfang Juli wurde das Paar erstmals "gemeinsam" fotografiert – Fauland nahm dezent im Hintergrund Platz, neben Edtstadlers Vater Karl Edtstadler. Ein stiller, aber bedeutsamer Auftritt. In Salzburg ist die Beziehung längst kein Geheimnis mehr: Die Salzburger Nachrichten bezeichneten Fauland bereits im Juli als „Lebensgefährten“ der Landeshauptfrau. Die beiden sollen schon länger ein Paar sein. 

Die "Salzburger Nachrichten" bezeichneten Markus Fauland bereits bei der Amtsübergabe als Karoline Edtstadlers Lebensgefährten. 

© Salzburger Nachrichten/Stefanie Schenker

Privatsache Liebe

Aus ihrer letzten Beziehung mit Unternehmer Marton Matura hat Edtstadler offenbar gelernt. Diese war medial stark im Fokus – nun geht sie ihr Privatleben wesentlich diskreter an. Keine öffentlichen Liebesauftritte, keine großen Statements. Nur stille Unterstützung – so wie bei der Amtsübergabe.


 

Wer ist der "neue" Mann an Edtstadlers Seite? 

Markus Fauland ist ein ehemaliger österreichischer Politiker und Offizier, der von der FPÖ zum BZÖ wechselte. Er war Abgeordneter im Nationalrat, übt langjährige Funktionen in Partei-Organisationen aus und führte als BZÖ‑Bündniskoordinator zentrale Koordinationsaufgaben.

