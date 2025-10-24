Goldenes Ehrenzeichen: Große Ehre für Vera Russwurm

Große Ehre für Vera Russwurm: Die beliebte TV-Moderatorin wurde am Freitag, dem 24. Oktober, mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.

Die feierliche Verleihung fand im Beisein zahlreicher Gäste im Wiener Rathaus statt. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig überreichte Vera Russwurm die Auszeichnung persönlich und würdigte damit ihr jahrzehntelanges Engagement für den Medienstandort Wien und ihre Verdienste um die österreichische Fernsehkultur.

Peter Hofbauer, Vera Russwurm und Michael Ludwig © Fuhrich

Unter den Gratulanten befanden sich Ehemann Peter Hofbauer, Mörbisch-Intendant Alfons Haider sowie zahlreiche prominente Wegbegleiter und Persönlichkeiten aus Kultur, Medien und Politik. Die emotionale Laudatio hielt Russwurms langjährige Weggefährtin Uschi Pöttler-Fellner.

Alfons Haider und Manfred Ainedter © Fuhrich

Thomas Brezina © Fuhrich

Mauro Maloberti und Anelia Peschev © Fuhrich

Lange ORF-Karriere

Russwurm maturierte 1977 am Billrothgymnasium in Wien-Döbling und ein Jahr später zusätzlich an der Memorial High School in Texas. Nach ihrem Aufenthalt in den USA begann sie ein Medizinstudium, das sie 1988 mit der Promotion zur Dr. med. abschloss. Noch während des Studiums startete sie ihre Medienkarriere beim ORF: 1979 stieg sie als „Tritsch-Tratsch-Girl“ ein und moderierte bis 1982 bei Ö3. Mit der Jugendsendung „Okay“ wurde sie rasch zur „Traumfrau der Jugend“.

Weiters führte sie durch Formate wie „Hallo Fernsehen“, „Was wäre wenn“ und „Familienfest“ – Sendungen, die ihr den „Frauen-Oscar“ der Zeitschrift Basta sowie dreimal die Romy als beliebteste Showmasterin (1990–1992) einbrachten.

© Artner

Einem deutschen Publikum wurde sie durch Joachim Fuchsbergers Spielshow „Ja oder Nein“ bekannt, in der sie neben Alice Schwarzer und Sepp Maier zum Rateteam gehörte. Ab 1993 präsentierte sie die Streitshow „Duell“, ehe 1995 die Erfolgssendung „Vera“ startete – eine Talkshow, die über ein Jahrzehnt lang zu den meistgesehenen TV-Formaten Österreichs zählte.

© Getty Images

Von 2002 bis 2005 moderierte sie zusätzlich „Schicksalstag“, später das Gesundheitsmagazin „Primavera“. Ab 2007 präsentierte sie das Magazin „Vera exklusiv“, ab 2016 die Talksendung „Vera. Das kommt in den besten Familien vor“, die später wieder unter dem Titel „Vera“ lief. Ende November 2023 zeichnete sie mit „Vera: Live is Life – 30 Jahre Talkshow“ die letzte Ausgabe auf – der Abschluss einer der längsten TV-Karrieren Österreichs.

© ORF

Mit dem Goldenen Ehrenzeichen ehrt die Stadt Wien Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um das Land und seine Gesellschaft verdient gemacht haben.