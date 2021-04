So beschreibt Karl Habsburg den Herzog von Edinburgh: „Ein tragender Pfeiler.“

London. Karl Habsburg in ÖSTERREICH über den Tod von Prinz Philip: „Er war in seinem Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein ein archetypisches Vorbild für sein Land und sein Volk. Mit seinem unzerstörbaren Humor und seiner Kompetenz war er ein tragender Pfeiler für die britische Königin und die Monarchie“, so Habsburg.