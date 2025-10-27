Hansi Hinterseer über Lampenfieber: "Konnte nichts frühstücken"

Der heimische Schlagerstar verrät, wann er am meisten Angst hatte. Die Fans sind erstaunt, dass der Bühnenprofi einen so privaten Blick hinter die Kulissen gewährt.

Nervosität ist im Show-Business ganz normal. Doch bei einer Bühnenlegende wie Hansi Hinterseer (71) wäre dieser Zustand wohl der letzte, an den man denkt. Und dennoch gesteht der Tiroler Volksmusik-Star, dass er manchmal extrem von Lampenfieber geplagt war. Dieses kam jedoch nur bei einer seiner Leidenschaften zum Vorschein.

Wie Hinterseer gegenüber Ippen.Media verrät, gibt es einen großen Unterschied zwischen seiner Ski- und seiner Schlagerkarriere. Auf der Bühne fühle er sich tatsächlich immer wohl: „Beim Singen habe ich mich komischerweise vom ersten Auftritt an richtig gefreut, auf die Bühne zu gehen und zu performen.“ Beim Skisport habe er jedoch ganz andere Zustände gehabt. „Beim Skifahren, ja, da habe ich gar nichts frühstücken können, so einen schlechten und nervösen Magen habe ich gehabt.“ Doch sobald er am Start stand, „war es weg“, erklärt er.

Zwei Leidenschaften - zwei Gefühlswelten

Der ehemalige Ski-Profi, der später zum Schlagerliebling wurde, hat also zwei Leidenschaften – und zwei völlig unterschiedliche Gefühlswelten erlebt. Privat bleibt Hansi Hinterseer bodenständig. Partys nach Konzerten sind für ihn kein Thema: Er fährt lieber heim zu seiner Frau Romana. „Ich bin dann lieber zu später Stunde zu Hause bei meinem Schatzerl“, sagt er.

In seinem neuen Buch „Hansi – Mein Leben zwischen Berg und Bühne“ (erschienen am 16. Oktober 2025) erzählt der Publikumsliebling erstmals ausführlich, wie er vom Bergbauernbuben auf der Seidlalm zum international gefeierten Entertainer wurde – mit allen Höhen, Tiefen und ganz viel Herz.