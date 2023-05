Helmut Berger: Witwe fordert Ermittlungen zur Todesursache

Nach Helmut Bergers Tod fordert seine Witwe nun Ermittlungen über die Todesursache. Sie ist sich sicher: ''Zu viele Dinge passen nicht zusammen".

Salzburg sagt Abschied von Helmut Berger: Der Sarg mit dem Leichnam des am Donnerstag verstorbenen ehemaligen Filmstars ist am Mittwochnachmittag für einige Stunden in der Trauerhalle eines Bestattungsunternehmens aufgebahrt worden, um Abschied nehmen zu können. Lag es daran, dass die Jahre des Ruhms und Glanz schon lange zurückliegen, oder einfach an der ungünstigen Uhrzeit, aber auf großes Interesse stieß das Angebot - zumindest zu Beginn der vier Stunden - nicht.

Keine zwei Handvoll Besucherinnen und Besucher fanden sich kurz nach 12 Uhr in der Halle ein, wo der Sarg zwischen zwei Kränzen und einem Bild Bergers aufgebahrt war. Vor dem Eingang lagen auf zwei Tischen Partekärtchen und links und rechts auch zwei Kondolenzbücher sowie ein eingerahmter QR-Code, der zum Onlinetrauerportal samt digitalem Kondolenzbuch führt. Und dann war da noch ein kleines Grüppchen von Medienleuten. Die Urnenbeisetzung soll dann im engsten Kreis stattfinden.

Francesca Guidato: "Zu viele Dinge passen nicht zusammen"

Indes fordert nun Helmut Bergers Witwe Francesca Guidato Ermittlungen über die Todesursache. „Zu viele Dinge passen nicht zusammen und die Todesursache ist nicht klar. Ich werde die österreichischen Justizbehörden mit allen Mitteln auffordern, die wahre Todesursache, die Umstände und die Art und Weise, wie er die letzten Monate gelebt hat, zu klären“, sagte die 64-Jährige zur Nachrichtenagentur Adnkronos. Sie plane dazu auch eine Reise nach Salzburg, wo Berger Lebte.

Im Jahr vor seinem Tod hatten die seit 1994 verheirateten Guidato und Berger keinen Kontakt. „Er war von Personen umgeben, die ich nicht mochte und die mich nicht beruhigten. Ich habe um ihn herum einen Kreis von Menschen wahrgenommen, der nicht in Ordnung war. Ich glaube, sie haben ihn schlecht behandelt. Ich kann nicht sagen, was passiert ist“, so die italienische Schauspielerin.