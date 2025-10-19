Alles zu oe24VIP
Michi Buchinger
© edition a

Neuer Wurf

Star-Influencer Buchinger: Erster Krimi und Lesung

Von
19.10.25, 16:44
Buchinger führt in seinem ersten Krimi in die Welt der Influencer - die nicht s ist, wie sie scheint.

Michi Buchinger, Influencer, Kabarettist und beliebter Dancing Star hat seinen ersten Krimi geschrieben! In "Bella Barks letztes Like" dreht sich alles um pikante Vorkommnisse in der gar nicht so perfekten Social-Media-Welt.

Darum geht's

Leon Escher, ein etwas abgeranzter YouTuber wird plötzlich in einen Mordfall verwickelt. Dabei wollte er sich doch auf Einladung von Petfluencerin Bella Barks nur weiterbilden, um den Anschluss in der schnelllebigen TikTok-Welt nicht zu verlieren!

Michi Buchinger
© edition a

Promis bei Lesung

Die Buchpräsentation findet am 20.10. um 19:00 bei Thalia auf der Mariahilferstraße statt. Mit dabei sind u.a. Thomas Brezina, Schauspielerin Valerie Huber, Buchingers Ex-Tanzpartner Herby Stanonik und die Influencerinnen Anna Strigl und Christl Clear.

