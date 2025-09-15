Jeannine Schiller (81): Überraschendes Gesundheitsupdate: "Es gefällt ihr"

Im Gespräch mit oe24 verrät Friedrich Schiller, wie es seiner demenzkranken Gattin heute geht.

Jahrzehntelang Jeannine Schiller (81) als strahlende Society-Lady und großzügige Charity-Unterstützerin. Doch seit einigen Jahren kämpft die elegante Wienerin mit einer schweren Krankheit: Demenz.

Mehr lesen:

Bereits vor zwei Jahren machte ihr Ehemann Friedrich Schiller die Diagnose öffentlich. „Sie hat laut dem von uns konsultierten Kollegium an Neurologen schwere psychische Defizite“, erklärte er damals. Anfangs habe es mit kleinen Vergesslichkeiten und ungewohnten Launen begonnen. Doch bald kamen ernstere Vorfälle hinzu: ein untypischer Autounfall – zum Glück nur ein Blechschaden – auf altvertrauter Straße, das ständige Verlegen von Schlüssel, Handy oder Geldbörse.

Unter 36 Kilogramm

Heute ist Jeannine Schiller ein Pflegefall, braucht rund um die Uhr Betreuung. Besonders besorgniserregend: Ihr Appetit ist stark zurückgegangen. Mit nur noch rund 36 Kilogramm bei einer Größe von 1,62 Metern wirkt sie zerbrechlicher denn je.

Christina Lugner und Jeannine Schiller 2021 © Tischler

Und doch gibt es auch Lichtblicke. Gegenüber oe24 gab Friedrich Schiller nun ein überraschendes Update: „Es gibt etwas Positives zu berichten: Sie hat einen großen Überlebenswillen. Auch dieses kleine, bescheidene Dasein scheint ihr zu gefallen.“

Eine Aussage, die fragwürdig, aber auch bemerkenswert klingt. Denn trotz aller Einschränkungen scheint Jeannine Schiller Lebensfreude auszustrahlen – auf ihre ganz eigene, stille Weise.