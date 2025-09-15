Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Friedrich und Jeannine Schiller
© Tischler

Schräg

Jeannine Schiller (81): Überraschendes Gesundheitsupdate: "Es gefällt ihr"

15.09.25, 15:51
Teilen

Im Gespräch mit oe24 verrät Friedrich Schiller, wie es seiner demenzkranken Gattin heute geht. 

Jahrzehntelang Jeannine Schiller (81) als strahlende Society-Lady und großzügige Charity-Unterstützerin. Doch seit einigen Jahren kämpft die elegante Wienerin mit einer schweren Krankheit: Demenz.

Mehr lesen: 

Bereits vor zwei Jahren machte ihr Ehemann Friedrich Schiller die Diagnose öffentlich. „Sie hat laut dem von uns konsultierten Kollegium an Neurologen schwere psychische Defizite“, erklärte er damals. Anfangs habe es mit kleinen Vergesslichkeiten und ungewohnten Launen begonnen. Doch bald kamen ernstere Vorfälle hinzu: ein untypischer Autounfall – zum Glück nur ein Blechschaden – auf altvertrauter Straße, das ständige Verlegen von Schlüssel, Handy oder Geldbörse.

Unter 36 Kilogramm

Heute ist Jeannine Schiller ein Pflegefall, braucht rund um die Uhr Betreuung. Besonders besorgniserregend: Ihr Appetit ist stark zurückgegangen. Mit nur noch rund 36 Kilogramm bei einer Größe von 1,62 Metern wirkt sie zerbrechlicher denn je.

Christina Lugner und Jeannine Schiller 2021

Christina Lugner und Jeannine Schiller 2021

© Tischler

Und doch gibt es auch Lichtblicke. Gegenüber oe24 gab Friedrich Schiller nun ein überraschendes Update: „Es gibt etwas Positives zu berichten: Sie hat einen großen Überlebenswillen. Auch dieses kleine, bescheidene Dasein scheint ihr zu gefallen.“

Eine Aussage, die fragwürdig, aber auch bemerkenswert klingt. Denn trotz aller Einschränkungen scheint Jeannine Schiller Lebensfreude auszustrahlen – auf ihre ganz eigene, stille Weise.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden