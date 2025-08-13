Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Jimi Blue
© Getty Images

WAAAS?

Jimi Blue packt über Zeit im Austro-Gefängnis aus: "Hab viele Autogramme gegeben!"

13.08.25, 15:25
Teilen

Gar so schlecht dürfte es dem Schauspieler bei uns im Häf'n nicht ergangen sein.

Mitte Juli verbrachte Schauspieler Jimi Blue einige Tage im Gefängnis in Innsbruck. Der Grund war die Zechprellerei, die ihm angelastet wird.

Mehr zum Thema

Gegen Kaution frei

Gegen eine Kaution von rund 15.000 Euro kam er auf freien Fuß. Nun wartet er bei seiner Schwester Cheyenne, die nahe Graz wohnt, auf die Verhandlung. In einem Stream packt er über die Zeit im Gefängnis aus.

Autogramme

„Ich finde es gut, wenn die Gefängnisse nicht so sind, dass man sich extrem wohlfühlt, weil es soll ja auch eine Bestrafung sein. Man soll daraus lernen, dass es eben kein Hotel ist.” Er bereue und meinte, das hätte er sich sparen können. Weiter erzählte er, dass viele ihn erkannt haben. „Mich kannten tatsächlich sehr viele. Ich habe sehr viele Autogramme gegeben an Beamtinnen und Beamten und Insassen.” 

Hofft auf Milde

Auch sei er am Weg in das Gefängnis von Pressevertretern verfolgt worden. Die wurden aber abgehängt von den Fahrern. Nun hofft Jimi Blue auf ein mildes Urteil und dass er die Causa hinter sich lassen könne.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden