Julian le Play behauptet: Ö3-Star Hansa ist "Lugners uneheliches Kind"

Auf ihrer New-York-Reise plaudert der Sänger ein "Geheimnis" über Moderator Philipp Hansa aus - vor laufender Kamera.

Musiker Julian le Play (34) und Ö3-Stimme Philipp Hansa (35) lassen aktuell in der Metropole New York die Seele baumeln – oder besser gesagt: feiern, entdecken, posten. Die beiden Freunde genießen ihre Auszeit in vollen Zügen, erkunden die Stadt, dinieren in Szene-Restaurants und liefern ihren Followern auf Instagram laufend Eindrücke ihrer Abenteuer. Dabei werden auch wilde Gerüchte in die Welt gesetzt.

Besonderes Highlight: der glamouröse Besuch der Filmpremiere von „The Naked Gun“. Hansa steht dort mit Ö3-Mikrofon bereit, offenbar im Moderations-Modus, während Julian le Play ganz entspannt daneben posiert. Doch anstatt nur Zuschauer zu bleiben, macht der Musiker kurzen Prozess – und zieht Philipp mit aufs Bild.

Julian le Play posierte mit Philipp Hansa und behauptete, dass er ein uneheliches Lugner-Kind ist. © Instagram

In einem humorvollen Video vom roten Teppich sorgt Julian dann für den wohl schrägsten Moment des Abends: „Philipp ist ein uneheliches Lugner-Kind“, scherzt er augenzwinkernd in die Kamera, während im Hintergrund das Blitzlichtgewitter tobt. Ob dieser Spruch tatsächlich direkt auf dem Red Carpet gefallen ist, bleibt unklar – le Play behauptet, dass er so erklären wollte, wer Hansa ist. Der Schmäh rennt...

Opernball wie Lugner

Sieht man sich Philipp Hansas Instagram-Profil an, so hat er doch einige Gemeinsamkeiten mit Richard Lugner. Auch im Frack am Opernball macht er eine gute Figur. Die ganze Action war aber dennoch nur ein Scherz unter Freunden.