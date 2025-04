Kärntner Kult-Gastronom Mickey Schönhofer gestorben

Große Trauer in Klagenfurt: Mickey Schönhofer wurde nur 58 Jahre alt.

Karl-Heinz „Mickey“ Schönhofer galt als eine der schillerndsten Figuren in der österreichischen Gastroszene, nun ist der Unternehmer im Alter von nur 58 Jahren gestorben.

Schönhofer führte viele Jahre lang das „Gasthaus zum Großglockner“, vielen besser bekannt als der „Pumpe“. Das Traditionsgasthaus ist bei vielen als echte Institution in Klagenfurt bekannt. Zuvor war der Unternehmer auch Betreiber des „Le Cabaret“ in Velden und des „Club Vernissage“ in Zürs am Arlberg sowie Eigentümer des „Rosé“ in Velden.

„Er hat sich in all den Jahren mit Geschick und Fleiß etwas aufgebaut, feierte das Leben, kämpfte jedoch gerade im letzten Jahr wieder mit seiner Gesundheit“, erinnern sich Weggefährten gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Schönhofer hinterlässt drei Söhne.