Kanzler Nehammer versteigert Boxhandschuhe von Weltmeister Vitali Klitschko

Bundeskanzler löst verlorene Wahl-Wette ein und spendet seine Boxhandschuhe

Mitte Juli war Bundeskanzler Karl Nehammer im Rahmen der Ö3-Sommergespräche bei Claudia Stöckl im „Frühstück bei mir“ zu Gast. Damals hat er gleich zu Beginn des Gesprächs Boxhandschuhe verwettet, „die ich von einem meiner großen Boxvorbilder Vitali Klitschko bekommen habe, mit Originalunterschrift darauf“. Sie sollen einem guten Zweck zugutekommen, versprach Nehammer im Sommer gegenüber Claudia Stöckl, sollte er mit der ÖVP bei den Nationalratswahlen nicht den ersten Platz machen.

Boxhandschuhe von Vitali Klitschko © Tom Filzer ×

Und weiter: „Ja selbstverständlich wette ich darauf, ich habe immer gesagt, ich will als Erster durch das Ziel gehen.“ Jetzt ist die Wahl geschlagen, der Kanzler hat die Wette verloren und er löst seine Wette ein und spendet die versprochenen Boxhandschuhe an das Ö3-Weihnachtswunder.

Claudia Stöckl und Karl Nehammer © Tom Filzer ×

Bekommen hat der Bundeskanzler die Boxhandschuhe 2019. Am Donnerstag war Nehammer live im Ö3-Wecker bei Robert Kratky und Claudia Stöckl zu Gast und hat über seine Wette erzählt:

„Ein großer Sportler wie Vitali Klitschko ist ein großes Vorbild, daher fällt es mir schwer die Boxhandschuhe herzugeben.“ Die Frage von Claudia Stöckl ob Nehammer mit den Handschuhen selbst gekämpft hat, wurde wie folgt beantwortet: „Die Unterschrift von Vitalo Klitschko ist drauf, darum habe ich noch nie selbst damit geboxt.“

Karl Nehammer © Tom Filzer ×

Versteigert werden die Boxhandschuhe über die Plattform „Aurena“ im Rahmen der großen Licht ins Dunkel Versteigerung. Der Ertrag geht dann über den Licht ins Dunkel Soforthilfefond direkt Familien in Not in Österreich. Von 19. bis 24. Dezember findet das Ö3-Weihnachtswunder in Wiener Neustadt statt.