Karoline Edtstadler: Das weiß man über ihre Liebe zum Ex-FPÖ-Politiker

Die neue Beziehung der Salzburger Landeshauptfrau ist in der Gesellschaft das Gesprächsthema der Woche.

Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (44) hat nicht nur politisch ein neues Kapitel aufgeschlagen – auch privat scheint sie angekommen zu sein. Bei der feierlichen Amtsübergabe Anfang Juli fiel aufmerksamen Beobachtern eine diskrete, aber bedeutungsvolle Szene auf: Neben Edtstadlers Vater Karl nahm ein Mann Platz, der sich im Hintergrund hielt, dabei aber eine zentrale Rolle im Leben der Politikerin spielt. Wie inzwischen von mehreren Insidern bestätigt wurde, handelt es sich um Markus Fauland, den "neuen" Lebensgefährten der ÖVP-Politikerin.

Mehr lesen:

Zurückhaltend

Die beiden sollen bereits seit Längerem ein Paar sein, kennengelernt habe man sich über die ÖVP. Ehemalige Parteikollegen erinnern sich, dass Fauland bereits vor Jahren "konvertierte" und Werbung für die ÖVP machte - erste gemeinsame Bilder mit Edtstadler gab es schon vor drei Jahren. Die Beziehung sei langsam, aber stetig gewachsen und man wolle diese so privat wie möglich halten. Einige zeigen sich auch überrascht: "Er ist ein Wilder. Mich wundert diese Liaison", sagt ein Insider gegenüber oe24.

In Salzburg ist die Beziehung längst kein Geheimnis mehr. Bei politischen Terminen zeigt er sich an ihrer Seite – zurückhaltend, aber präsent. Ein bewusster Umgang, nachdem Edtstadlers frühere Beziehung mit Unternehmer Marton Matura stark im medialen Fokus stand. Nun wählt sie einen diskreteren Weg.

Was weiß man über Markus Fauland?

Markus Fauland (57) ist ein ehemaliger Nationalratsabgeordneter und Ex-Bündniskoordinator des BZÖ. Der gebürtige Salzburger blickt auf eine vielseitige Karriere in Militär und Politik zurück. Nach der Matura am Naturwissenschaftlichen Realgymnasium Salzburg leistete Fauland Präsenzdienst beim Bundesheer, studierte anschließend Rechtswissenschaften und trat 1993 in den Dienst der Luftraumüberwachung ein, wo er unter anderem das Personalwesen und die Öffentlichkeitsarbeit leitete.

Seine politische Laufbahn begann Fauland 1999 in der Gemeindevertretung von Adnet. Nach mehreren Funktionen innerhalb der FPÖ wechselte er 2005 im Zuge der Parteispaltung zum BZÖ, wo er als Nationalratsabgeordneter und später als Bündniskoordinator eine zentrale Rolle spielte. Bei der Nationalratswahl 2006 verlor er sein Mandat, blieb jedoch bis 2013 in führender Funktion innerhalb des BZÖ tätig. Nach dem Scheitern der Partei bei der Wahl 2013 zog sich Fauland aus der Politik zurück. Mittlerweile ist er Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Luftstreitkräfte beim Bundesheer und lebt in Wals, Salzburg.

Dezent, aber nicht verborgen

Trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit rund um Edtstadlers Amtsübernahme tritt das Paar bewusst zurückhaltend auf. Keine gemeinsamen Auftritte auf roten Teppichen, keine Statements zur Beziehung – doch das gemeinsame Erscheinen bei offiziellen Anlässen wie der Amtsübergabe lässt auf eine gewachsene Verbindung schließen. In der Salzburger Landespolitik ist Faulands Name ohnehin kein unbekannter – nun scheint er auch im Privatleben der Landeshauptfrau eine zentrale Rolle einzunehmen.