"Kein böses Blut": Trennung bei Andreas Gabalier nach 14 Jahren

Es ist eine Trennung nach 14 gemeinsamen Jahren. Ein langer Weg, der nun vorbei ist.

Es ist der Abschied von Alen Brentini aus der Band von Andreas Gabalier (41) - er markiert das Ende einer langen musikalischen Partnerschaft.

Brentini, der fast 14 Jahre lang als Gitarrist ein fester Bestandteil von Gabaliers Team war, kündigte auf Instagram seinen Rücktritt an.

Dabei betonte er in den Sozialen Netzwerken, dass dieser Schritt freiwillig und vor allem eine Entscheidung der persönlichen Weiterentwicklung sei – ohne irgendwelche negativen Gefühle oder Konflikte.

Kein böses Blut

Brentini warf in seiner Nachricht gleich einen Blick zurück und würdigte die gemeinsame Zeit: „Mit dieser Band habe ich in den größten Arenen, Stadien, Theatern und allem gespielt, wovon man als Musiker träumt“, erklärte er.

Der Gitarrist stellte klar, dass der Abschied nichts mit Streit oder Stress zu tun habe – „Es gibt kein böses Blut, keine verbrannten Brücken oder irgendetwas Negatives zwischen uns.“

Mit Dankbarkeit verbunden

Trotz des Abschieds bleibt Brentini seinem langjährigen Kollegen Gabalier und der Band mit Dankbarkeit verbunden. Der Musiker erklärte, dass der Schritt notwendig sei, sowohl künstlerisch als auch privat. In seinem Posting richtete er sich direkt an Gabalier, seine Kollegen und das gesamte Team: „Ich bin mehr als dankbar für alles. Ich werde sie alle für den Rest meines Lebens in meinem Herzen tragen“, so Brentini.

Kontroverser Vorfall im Vorjahr

Der Musiker hatte 2024 für Aufsehen gesorgt, als er während eines Bühnenauftritts mit einem "Hells Angels"-Shirt die Schlagzeilen dominierte, was für öffentliche Kritik sorgte.