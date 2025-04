Kulturelles Doppelspiel in Gars am Kamp

Die historischen Mauern der Burg Gars öffneten am Wochenende nicht nur ihre Pforten für Musikliebhaber, sondern auch für Kunstbegeisterte: Mit der feierlichen Eröffnung der 1. KunstBURG wurde ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt, wie eng Kunst, Kultur und Musik in Gars miteinander verschmelzen

Intendant KS Clemens Unterreiner und Kunstsammler sowie Förderer der Oper Burg Gars, Werner Trenkler, luden zur musikalischen Vernissage in die über tausendjährigen Mauern des Festsaals der ehemaligen Babenberger Residenz – eine Premiere, die viel Applaus und Begeisterung bei Gästen wie unter anderem Schauspielerin Konstanze Breitebner, Galeristin Claudia Suppan, Präsident des European Forum Alpbach Othmar Karas, Kunstmanager Christoph Thun-Hohenstein, die Unternehmer Christina Meinl-Rohla (Julius Meinl) und Profi-Tänzerin Conny Kreuter auslöste. Die neue „KunstBurg“ ist dabei mehr als nur Ausstellung: Es ist eine Initiative, die dem Festspielort ein neues und erlebbares Kunstgesicht verleiht.

Christina Meinl-Rohla & Mathias Rohla und Herwig Fritzl mit Ehefrau © Jürgen Hammerschmid ×

Herzstück der diesjährigen Schau sind die Werke der renommierten Künstlerin Monika Kus-Picco, die unter dem Titel „Heilende Farben“ ihre poetisch-leuchtenden Arbeiten präsentiert – gesammelt und zur Verfügung gestellt von Kunstsammler und Geschäftsmann Werner Trenkler, dessen Kunstleidenschaft in Gars nun einen sichtbaren Ausdruck findet. Die farbintensiven Kompositionen, die laut Kus-Picco „Kraft, Ruhe und innere Balance“ vermitteln, harmonieren perfekt mit der historischen Aura des Festsaals – ein Zusammenspiel, das Besucherinnen und Besucher unmittelbar berührt.

Claudia Suppan, Conny Kreuter © Jürgen Hammerschmid ×

Trenker, der die Oper Burg Gars seit zwei Jahren auch als Sponsor mit seinem Unternehmen "Med Trust" unterstützt, zeigt sich begeistert. „Es ist mir eine Freude, mit dieser Ausstellung nicht nur die Oper Burg Gars, sondern auch die wunderbare Vielfalt von Kunst in diesem beeindruckenden historischen Areal sichtbar zu machen. Kunst gehört in die Mitte der Gesellschaft – und hier in Gars gelingt das auf besondere Weise.“

Konstanze Breitebner, Nicole Aigner © Jürgen Hammerschmid ×

Die KunstBurg ist ab sofort an allen Vorstellungstagen der Festspielzeit von April bis September geöffnet und bietet dem Publikum die Möglichkeit, vor dem musikalischen Hochgenuss auch visuell in eine andere Welt einzutauchen. Ein Ort der Inspiration und Begegnung – mitten im Herzen des Waldviertels.