Kurt und Joanna Mann: Scheidung noch im Sommer!

Schon seit Monaten gehen Bäckerei-Mogul Kurt Mann und seine Noch-Ehefrau getrennte Wege. Jetzt gibt es eine Einigung im Trennungsstreit und die Scheidung ist beschlossene Sache.

Es war kurz vor Weihnachten im letzten Jahr, als Kurt Mann seiner Frau Joanna die Scheidungspapiere überreichte. Seitdem hing der Haussegen im Hause Mann - verständlicherweise - schief. Mann wollte, dass seine Frau auch aus der Villa auszieht, was sie aber strikt ablehnte. Es schien sich nach zwölf Jahren Ehe ein Rosenkrieg anzubahnen. Dazu kam, dass der Bäcker bereits wieder vergeben sein soll. Er wurde des öfteren mit seiner neuen Freundin Renata in der Wiener Innenstadt gesichtet, wie oe24 berichtete.

Kurt Mann mit neuer Freundin im Stephansdom © zVg

Ehe-Aus nach zwölf Jahren

Joanna Mann damals zu oe24: "Ich wollte die Scheidung nicht und fiel aus allen Wolken!" Das Verhältnis der Manns ist seitdem angespannt. Doch Anfang Mai schien sich eine Wende abzuzeichnen. Kurt Mann wollte den Muttertag angeblich mit Tochter Tamara und seiner Joanna feiern. "Sie leben noch immer zusammen und wollen auch als Familie Muttertag feiern. Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung für ihre Ehe", so der Insider gegenüber oe24.

Kurt und Joanna Mann © Tischler

Allerdings Fehlanzeige! Für Joanna war dieser Zug bereits abgefahren. Sie hatte einfach genug. Der Familienstreit spitzte sich somit zu.

Lesen Sie auch:

Kein Liebes-Comeback

Jetzt haben die Manns was Abfindung, Sorgerecht & Co. angeht, überraschend eine Einigung erzielt. "Sie sind sich einig geworden und haben mit ihren Anwälten eine Vereinbarung unterschrieben. Die Scheidung ist somit beschlossene Sache und soll noch im Sommer passieren", ist aus dem Umfeld der Familie zu hören. Dann können beide endlich in ihr neues Leben starten.

Joanna Mann © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak

Kurt Mann mit Freundin Renata und Joanna mit ihrem erfolgreichen Podcast "Von Mann zu Frau" - sofern sie ihren Nachnamen behält...