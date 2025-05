Letzte Reise für TV-Legende Peter Rapp

Am Freitag wurde der Kult-Entertainer in seiner Ruhestätte in einem Ehrengrab an Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Familie und Wegbegleiter trauern um Peter Rapp

In Halle 2 des Wiener Zentralfriedhofs war der Sarg drapiert, rundherum finden sich letzte Wünsche an Kränzen. Die öffentliche Verabschiedung fand Freitag Vormittag statt, danach nahm die Familie Abschied. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten unseres Landes, darunter Bürgermeister Michael Ludwig, Dompfarrer Toni Faber, NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kamen persönlich zu Rapps letzter Reise. Hier tritt Rapp seine letzte Reise an © Fuhrich × Nach der feierlichen Zeremonie trat der TV-Star seine letzte Reise in einer weißen Limousine an. Dahinter ein schier endloser Trauerzug, der einmal mehr zeigte, wie beliebt Rapp nicht nur in der Society sondern auch bei seinen Fans war. Trauerzug am Zentralfriedhof © Fuhrich × Abschied von Peter Rapp © Fuhrich × Die Trauerrede am Grab hielt - wie schon davor bei der Verabschiedung - Dompfarrer Toni Faber. Rapps Töchter Rebecca und Roxanne vergossen bittere Tränen im Gedenken an ihren Vater. Auch das Musik-Duo Seiler und Speer war gekommen, um Abschied von Rapp zu nehmen. Toni Faber hält Trauerrede © Fuhrich × Seiler und Speer nehmen Abschied von Rapp © Fuhrich × Rapps Ehrengrab am Zentralfriedhof ist in unmittelbarer Nähe von Udo Jürgens und Willi Resetarits hätte Rapp sicher gefallen. Sein einziger Wunsch - ein Goldregenstrauch beim Grab - wurde ihm auch erfüllt. Was bleibt ist die Erinnerung an einen der letzten großen TV-Entertainer und an einen außergewöhnlichen Menschen.