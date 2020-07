Lili Paul relaxt auf Mallorca

Entwarnung. Es war eine sogenannte „Tänzer-Hüfte“, an der Zirkus-Star und Let’s Dance-Siegerin Lili Paul nach der RTL-Show laborierte und unter starken Schmerzen litt. Hilfe suchte sie dabei beim Physiotherapeuten des Roncalli-Zirkus, der Lili behandelte. Die Bild-Zeitung schrieb sogar davon, dass Paul in eine Reha-Klinik musste.

Cool. Davon will Lili aber nichts wissen und postet traumhafte Urlaubsfotos aus Mallorca. „Ich befinde mich weder in Reha, noch hat mich Let’s Dance krankgemacht und meine Karriere ist sicher auch nicht gefährdet“, so ihr Statement.