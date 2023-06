In '1010': Nikotin feiert mit 'Mörtel'

Baumeister Lugner ist im Musik-Video des "neuen Falco" zu sehen.

Parallelen. „In der Karl-Marx-Allee oder in Zell am See, da gibt’s immer an leiwanden Pulverschnee“ – diese Lyrics erinnern stark an Falcos (†40) Songtexte. Dennoch möchte Pop-Artist Nikotin (35) nicht als Kopie der Austropop-Legende verstanden werden. Auch wenn er mit Horst Bork sogar den gleichen Manager hat. Gemeinsam mit diesem bringt Nikotin am 30. Juni seine erste Single 1010 auf den Markt. ÖSTERREICH durfte vorab schon reinhören und -schauen. Auf oe24.at können das die Leser ebenso.

Rolle. Auch Richard Lugner (90) ist in dem sehr einschlägigen Musikvideo („host du wos, kennst du wem“) zu sehen. Der Baumeister sitzt gemeinsam mit dem Musiker und ein paar Damen in einer Limousine. Dabei singt Nikotin „I häng mim Richard rum, der kennt olle Leit. Wie es dazu kam, dass „Mörtel“ in einem Song über Rauschmittel eine Rolle spielt? Der Mann von Richard Lugners Ex-Freundin Uli fädelte das ein: „Ich kenne ja den Manager und Nikotin wünschte sich, dass Richard zu sehen ist, da er ja ebenso im Text vorkommt“, verrät er.

Nathalie Martens