Lugners ›Bambi‹: Kollaps bei Premiere

Nina Bruckner sorgte bei der Premiere von "The King and I" für einen Schock-Moment

Aufruhr im Streichelzoo - bei der Premiere von "The King and I" kam es zu einem gesundheitlichen Zwischenfall. Richard Lugners Ex-Freundin Nina "Bambi" Bruckner kollabierte in der Pause. Sie brach einfach ohnmächtig zusammen. Schuld war wohl die Hitze: "Es war schon bei der Anfahrt in der Stretchlimousine sehr heiß und wir haben alle sehr geschwitzt. Ich habe auch leider nicht viel getrunken und dann ist es einfach passiert", erzählt sie. Zum Glück war "Zebra" Karin Karrer zur Stelle: "Sie hat sich so lieb um mich gekümmert, aber es war wirklich schrecklich."

Partymarathon

Einen Tag später war "Bambi" wieder auf Tour mit der "Mörtel"-Gang. Auf Lugners Sommerfest im Cream (ein neuer Club in der Lugner City) ließen es die "Tierchen" krachen. Getrunken wurde da definitiv genug...