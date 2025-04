Maria Shriver packt aus: "Arnold brach nicht nur mein Herz"

Es war der Moment, der alles veränderte. Im Jahr 2011 zerbrach nach 25 Jahren die Ehe zwischen Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger (76) und der Journalistin Maria Shriver (68). Der Grund: eine außereheliche Affäre mit der Haushälterin Mildred Baena, aus der 1997 ein Sohn namens Joseph hervorging

Nach außen hin führten Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger eine Vorzeige-Ehe. Sie waren Eltern von vier gemeinsamen Kindern: Katherine, Christina, Patrick und Christopher.

Christina Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, Maria Shriver and Katherine Schwarzenegger © Getty ×

Doch hinter der perfekten Fassade hatte Maria Shriver lange Zeit einen Verdacht. Der Schock kam im Januar 2011 bei einer Therapiesitzung, als Arnold die Affäre bestätigte: "Ja, ich habe dich betrogen. Ja, Joseph ist mein Sohn." In ihrem Gedichtband "I Am Maria" verarbeitet Shriver nun den tiefen Schmerz. Besonders das Gedicht "Die Zeit stand still" verdeutlicht den Augenblick der Erkenntnis: "Ich hörte die Worte. Aber ich hatte mich aufgelöst. Ich war nicht da. Dieser Moment veränderte alles."

© Instagram; Getty ×

Die Trennung beschreibt Maria als "lebensverändernden Schlag". "Ich war seit meinem 21. Lebensjahr mit Arnold zusammen – mein ganzes Erwachsenenleben lang." Der Betrug erschütterte sie zutiefst. In einem ihrer Texte heißt es: "Es brach mir das Herz, es brach mir den Geist, es brach, was von mir noch übrig war." Auch Schwarzenegger sprach über den Moment der Wahrheit – in seiner Netflix-Doku "Arnold" (2023): "Ich dachte, mein Herz bliebe stehen. Und dann sagte ich die Wahrheit: Ja, Maria. Joseph ist mein Sohn."

© Instagram/schwarzenegger ×

Nicht nur die Ehe, auch sein politisches Amt als Gouverneur von Kalifornien endete 2011. Für Shriver bedeutete der Zusammenbruch einen kompletten Neustart. Von Trauer, Wut, Angst und Verwirrung geplagt, suchte sie Hilfe: bei Therapeuten, Schamanen, Hellsehern und in einem Kloster. Den Wendepunkt beschreibt sie eindrucksvoll: Allein, weinend in einem Hotelzimmer, sprach sie sich selbst Mut zu: "Maria, das muss nicht dein Ende sein."

Arnold Schwarzeneggers Ex Maria Shriver ist selbst mit 57 Jahren noch immer eine wahre Strand-Beauty. Jetzt zeigte sich Maria zusammen mit ihren Kindern Katherine und Patrick sowie dessen Freundin Taylor Burns im durchsichtigen Sommerkleid auf Hawaii und bewies, dass sich ihre Kurven noch immer sehen lassen können...

© Photo Press Service, www.photopress.at

Der Schmerz wurde zur Inspiration. Durch das Schreiben fand Maria Shriver Halt – und Heilung. Mit ihrem Buch schenkt sie nicht nur sich selbst Trost, sondern macht auch anderen Mut, nach dem tiefsten Fall wieder aufzustehen. Ein bewegender Einblick in das Seelenleben einer Frau, die betrogen wurde, aber nicht zerbrach