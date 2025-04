Mega-Transformation: SO sieht Arnies Sohn nicht mehr aus

Vor sechs Jahren brachte Arnies Sohn noch weit über 140 Kilo auf die Waage - nur mit Sport und bewusster Ernährung erarbeitete er sich seinen Traum-Body

Während sein älterer Bruder Patrick Schwarzenegger (31) regelmäßig mit freizügigen Szenen in Serien wie "The White Lotus" für Schlagzeilen sorgt, hat Christopher einen eher leisen Weg eingeschlagen – aber mit großem Effekt. Gekleidet in ein eng anliegendes, marineblaues T-Shirt und graue Shorts, zeigt er sich erstmals so fit wie nie zuvor. Laut US-Medien war es Christophers Ziel, zum Abschluss seines Studiums an der University of Michigan „gesund und fit“ zu sein – ein Vorsatz, den er konsequent verfolgte. „Er hat angefangen zu trainieren und sich bewusster zu ernähren“, verriet damals ein Insider gegenüber "HollywoodLife". „Er lebte vorher das klassische College-Leben, aber jetzt übernimmt er Verantwortung für sich selbst.“

Inspiration aus der eigenen Familie?

Sein Wandel erinnert an einen anderen Schwarzenegger-Spross: Joseph Baena (25), Arnolds unehelicher Sohn aus der Affäre mit Haushälterin Mildred Baena, die 2010 öffentlich wurde und zur Trennung von Ehefrau Maria Shriver führte. Joseph tritt längst in die Fußstapfen seines berühmten Vaters und präsentiert regelmäßig seinen muskulösen Körper in sozialen Netzwerken.

Christopher Schwarzenegger 2019 © Getty ×

Auch wenn Christopher in Sachen Öffentlichkeit bisher deutlich zurückhaltender war, scheint er sich dennoch an Arnolds disziplinierter Fitness-Philosophie zu orientieren. Berichten zufolge verzichtete er bewusst auf Trenddiäten oder radikale Methoden und setzte stattdessen auf eine langfristige Lebensstiländerung: Weniger Fast Food, dafür regelmäßig Sport.

Anerkennung vom "Terminator" persönlich

Arnold und Christopher Schwarzenegger © Getty ×

Auch Papa Arnold Schwarzenegger zeigt sich beeindruckt. Zum 24. Geburtstag lobte Arnold öffentlich den Trainingsfleiß seines Sohnes: „Zwischen Boxkursen, Gewichtheben, Dehnübungen, Radfahren und allem drum und dran – ich kann kaum noch mithalten mit dir!“, schwärmte er auf Instagram. Auch Bruder Patrick meldete sich zu Wort: „Stolz auf dich. Neuer Job, voller Einsatz im Fitnessstudio. Du bist ein ganz neuer Mensch geworden. Ich bin gespannt, was das nächste Jahr bringt.“

Patrick und Christopher Schwarzenegger © Getty ×

Mit dieser Wandlung tritt Christopher Schwarzenegger endgültig aus dem Schatten seiner berühmten Familie. Statt durch Glamour oder Skandale fällt er durch Disziplin, Einsatz und persönlichen Ehrgeiz auf. Und wer weiß – vielleicht steht dem Schwarzenegger-Sohn ja eine ganz eigene Erfolgsgeschichte bevor. Fit genug dafür ist er jedenfalls schon.