"Mehrere Schlaganfälle": Sorge um Jeannine Schiller wächst

Ehemann Friedrich Schiller gibt ein erschreckendes Gesundheitsupdate. Die Society ist in Sorge um die Charity-Lady.

Die fortschreitende Demenz hat Friedrich Schiller seine beste Freundin und Ehefrau Jeannine (80) schon vor einer Weile genommen: "Sie bekommt leider nichts mehr mit und ist ein Pflegefall", ließ er wissen. Leider hat sich der Zustand der Charity-Lady seither nicht verbessert. Friedrich gibt im Gespräch mit oe24 ein erschreckendes Gesundheitsupdate. Die Sorge wird immer größer.

Besorgniserregendes Update

"Die Demenz ist weit fortgeschritten und es sind noch mehrere Schlaganfälle dazugekommen", sagt Schiller über seine Gattin. Auch in der Wiener Gesellschaft ist Jeannine immer wieder Thema. Auf dem Society-Parkett war sie immer ein gern gesehener Gast, lud auch selbst immer wieder zu glamourösen Charity-Veranstaltungen. Im Moment hat Schiller rund um die Uhr Betreuung. Besuch bekommt sie immer wieder auch von prominenten Freunden. Leider bekommt sie davon nur nicht allzu viel mit.

Christina Lugner mit Friedrich und Jeannine Schiller © Tischler ×

Ihren letzten Auftritt in der Öffentlichkeit absolvierte Jeannine Schiller im Jahr 2021. Seither hat man sie nicht mehr zu Gesicht bekommen. Damals wog die Society-Doyenne nur noch 38 Kilogramm. Hier kann Schiller zumindest Positives berichten: "Sie wird von uns ernährt. Teilweise auch künstlich und wiegt mittlerweile zumindest wieder 41 Kilogramm", sagt er.

Charity-Projekte

Friedrich Schiller sind die Herzensprojekte seiner Frau nach wie vor wichtig. Sie organisierte als Ehrenvorstand der Österreichischen Krebshilfe Wien Benefiz-Modeschauen und andere Wohltätigkeitsveranstaltungen. In drei sogenannten Schiller-Therapiezentren des Hilfswerks Austria (in Moldawien) erhalten Kinder mit Behinderung bedarfsorientierte Bewegungs- und Musiktherapie. Zudem ist Jeannine Botschafterin für Kinder in Not bei der Krebshilfe.