Mit Herz und Champagner: Barbaro lud zur 1. VIP-Party im Winter-Chalet

Die italienischen Szene-Gastronomen ließen es beim Opening ihrer Winterhütte im ersten Bezirk in Wien wieder ordentlich krachen.

Mit ganz viel Herzenswärme und einer ordentlichen Portion Champagner starten Luigi Barbaro und seine Söhne zum neunten Mal in Folge wieder in die kalte Jahreszeit. Beim Opening ihres Moët-Winter-Chalets in der Wiener Szene-Pizzeria Regina Margherita versammelten sich wieder zahlreiche heimische Stars und Sternchen, um Neues zu probieren, alte Kontakte zu pflegen und gemeinsam auf ein erfolgreiches Jahr anzustoßen. Für viele Gäste fühlte es sich wie die erste Weihnachtsfeier des Jahres an – ein stimmungsvoller Auftakt in die festliche Saison.

Luigi Barbaro mit seinen Söhnen Luigi jun. und Antonio. © Andreas Tischler

Im charmanten Ambiente des ersten Bezirks trafen beim herzerwärmenden Charity-Champagner-Event prominente Gesichter wie Lugner-Witwe Simone, Tanzprofi Herby Stanonik, Verlegerin Ekaterina Mucha, Winzerin Katharina Baumgartner, Ex-Skirennläuferin Lizz Görgl und viele weitere. Zwischen den funkelnden Lichtern und der warmen Winterdeko wurde nicht nur angeregt geplaudert – hier wurde gelacht, getrunken und auch schon mal das Tanzbein geschwungen.

Kulinarisch verwöhnten exquisite Köstlichkeiten wie Trüffelpizza oder Pizza Caviale Imperiale, feiner Schampus und ausgewählte Winterleckereien die Gäste. Dabei ging es nicht nur um Genuss, sondern auch um Herzensangelegenheiten: Der Erlös der Veranstaltung kommt "Licht ins Dunkel" zugute, was dem glamourösen Abend eine besonders sinnstiftende Note verlieh.

Ekaterina und Christian Mucha. © Andreas Tischler

So wurde das Opening des Moët-Winter-Chalets wieder einmal zu einem stimmungsvollen Mix aus Glanz, Genuss und Herzenswärme – ein Abend, der Lust auf die kommenden Wintermonate macht und einmal mehr beweist: Wer hier auftaucht, erlebt nicht nur Prominenz, sondern echte Herzlichkeit.