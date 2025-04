Model-Treff beim Beauty-Event

Im Palais Festetics in Wien feierte "A.N.D. beauty" seinen offiziellen Marken-Relaunch. In stilvollem Ambiente erlebten die rund 250 geladenen Gäste von Vera Doppler und Hannes Freudenthaler, darunter zahlreiche VIPs und bekannte Gesichter, die Geburtsstunde einer neuen heimischen Beauty-Ära

Das Launchevent markierte den ersten großen Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der neu geborenen Marke "A.N.D. beauty" und präsentierte den rund 200 geladenen Gästen – darunter VIPs und bekannte Gesichter wie die Models Nadine Mirada, Ivana Essl, Viktoria Karner und Patricia Kaiser, die Sängerin Rose May Alaba, der Schauspieler Max Ortner, die Designer Lena Hoschek und Thomas Kirchgrabner sowie viele weitere – die gesamte brandneue Produktpalette. Bei köstlichen Snacks, erfrischenden Drinks und ausgezeichneter Stimmung, verbrachten die Besucher einen Abend zwischen Produktinnovationen und kurzweiliger Unterhaltung.

Max Ortner, Rose May Alaba, "A.N.D. beauty"- CEO Vera Doppler, Patricia Kaiser und Viktoria Karner © Anzehlika Kroiss ×

Das Event von den "A.N.D. beauty"-Chefs Vera Doppler und Hannes Freudenthaler setzte ein klares Statement. Statt klassischer Goodie Bags erwartete die Gäste beim A.N.D. Pop Mart ein spielerisches Luxus-Erlebnis: Mit eigens kreiertem A.N.D. Money konnten Gäste individuell aus den neuesten Produkten wählen und einkaufen. Im A.N.D. Powder Room gab es die Möglichkeit, Produkte zu testen oder sich ein professionelles Make-up-Touch-up zu gönnen.

Nadine Mirada und Ivana Essl © Anzehlika Kroiss ×

Die School of A.N.D. bot zudem spannende Einblicke in die Markenwelt, begleitet von Markenbotschafter Dr. Paul Sihorsch, der für Fragen und Insights zur Verfügung stand.

Lena Hoschek © Anzehlika Kroiss ×

Begleitet von einer mitreißenden 2000er-Playlist, einem Hot-Dog-Pop-up, einer Bag-Charm-Station, Überraschungs-Performances und der charmanten Moderation von Mio Paternoss wurde der Abend zu einer einzigartigen Mischung aus Popkultur, Persönlichkeit und Beauty.