Nachwuchs für Eleonore Habsburg

Die älteste Tochter Karl Habsburgs hat einen Sohn zur Welt gebracht.

Freude. Die letzten neun Monate hüteten Kaiser­urenkelin Eleonore Habsburg (27) und ihr Ehemann Jérôme D’Ambrosio (35) ein süßes Geheimnis. Jetzt plauderte Eleonore dieses auf Instagram aus. Die fesche Habsburgerin war schwanger und brachte nun am 20. Oktober einen gesunden Buben zur Welt. „Willkommen, kleiner Otto“, schreibt sie zu einem Foto und verrät gleich auch den Namen ihres Sohnes. Mit Ottos Geburt machte sie Karl und Francesca Habsburg erstmals zu Großeltern. „Du bringst nichts als Freude, Freude, Freude. Deine Eltern sind die besten Eltern, die du jemals haben könntest“, schreibt Francesca. „Wir werden unser Bestes dafür geben, dass du dich immer geliebt und geschätzt fühlst.“



Zukunft. Für Opa Karl ist die Hommage an seinen eigenen Vater eine besondere Freude. „Es berührt mich, dass er nach meinem Vater Otto getauft wird“, schreibt er auf seiner Homepage. Weitere Infos dazu wolle er in Kürze ebenso auf der Seite www.karlhabsburg.at veröffentlichen. Habsburg hat zwei weitere Kinder: Ferdinand (24) und Gloria (22).



Beide sind in festen Händen. Und wer weiß, vielleicht machen sie ihren Vater in den nächsten Jahren erneut zum Großvater.