Nächstes Ukraine-Konzert: Wanda spielen am Heldenplatz

Das Benefizkonzert am 27. März wird von der #YesWeCare-Bewegung organisiert.

Wien/Kiew/Moskau. Die Initiative #YesWeCare, die Ende Februar am Wiener Heldenplatz ein Lichtermeer für die Ukraine organisiert hat, plant nun am selben Ort ein großes Benefizkonzert. Am 27. März sollen Künstler wie Kurt Ostbahn, Lou Asril, Oska oder Folkshilfe auftreten, teilte Organisator Daniel Landau bereits Anfang März mit. Startschuss ist um 16 Uhr. Beim Konzert sollen Spenden gesammelt werden, "um die bittere humanitäre Katastrophe in der Ukraine wenigstens etwas abzumildern".

Wanda spielen am Heldenplatz

Nach dem Benefizkonzert im Happel-Stadion, werden Wanda nun auch beim Ukraine-Konzert am Wiener Heldenplatz auftreten, wie sie heute auf Facebook bekanntgaben. "Wie es Sir Bob Geldorf gestern gesagt hat ist der Kampf für den Frieden damit aber nicht vorbei. Am 27. März am Wiener Heldenplatz geht es weiter, wir spielen da auch nochmal und freuen uns auf euch, AMORE", schreibt Wanda in einem Posting.

Dann bedankte sich die Band erneut bei den Fans, die gestern im Prater-Stadion das Ukraine-Konzert besuchten: "Nochmal ein großes Danke, ihr seids so leiwand..."

Organisator übergab 810.337 Euro an "Nachbar in Not"

Organisiert wurde das Event im Happel-Stadion von Nova-Rock-Veranstalter Ewald Tatar, der der Volkshilfe und "Nachbar in Not" einen Scheck über 810.337 Euro übergeben konnte. Diese Summe aus dem Ticketverkauf - der Preis von 19,91 Euro pro Karte bezog sich auf die ukrainische Unabhängigkeit im Jahr 1991 - wird sich allerdings noch erhöhen, da auch Einnahmen aus der Gastronomie oder dem Merchandising gespendet werden. Die Bundesregierung hat das Benefizkonzert zudem mit 80.000 Euro zur Deckung der anfallenden Produktionskosten unterstützt, um die Einnahmen für die Hilfe in der Ukraine zu erhöhen.