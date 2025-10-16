Neue Freundin? Jenice schwärmt von Gabalier: "Einer der attraktivsten Männer (..)"

Die Schlagersängerin gibt zu, dass sie den Volks-Rock'n'Roller gut findet. Im Gespräch mit "Merkur.de" bezieht sie Stellung zu den Liebesgerüchten.

Die Schlagerwelt wurde kürzlich von einer überraschenden Nachricht erschüttert: Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier (40), der seit sechs Jahren als Single galt, hat wieder eine neue Frau an seiner Seite. „Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu, und wir wollen mal schauen, was daraus wird“, verriet der Musiker in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Doch wer ist die Glückliche, die das Herz des Ausnahmekünstlers erobert hat? Gabalier ließ dazu viel Raum für Spekulationen und behielt den Namen der Dame zunächst für sich.

Die Gerüchteküche brodelt: Ist es eine Kollegin aus dem Schlager?

Das Rätselraten begann sofort. Ist die neue Freundin des „Hulapalu“-Sängers etwa gar eine Kollegin aus der Schlagerbranche? Es wäre nicht das erste Mal, dass sich innerhalb der Musikszene ein prominentes Paar bildet. Oder hat sich Andreas Gabalier etwa in eine Frau verliebt, die mit dem Showbusiness wenig am Hut hat und lieber im Hintergrund bleibt? Das Interesse der Fans ist riesig – und so wurde Schlagersängerin Jenice ins Spiel gebracht.

Flammen-Emojis schüren die Gerüchte

Der Grund für die Vermutungen liegt in den sozialen Medien: Jenice, bürgerlich Franziska Czurratis, hinterließ unter Gabaliers Postings immer wieder Flammen-Emojis – und die Gerüchteküche begann zu brodeln. Jenice, die vor allem durch ihren Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ bekannt wurde, genießt schon seit einigen Jahren Aufmerksamkeit im Schlager. In der Vergangenheit wurde sie sogar als „Deutschlands hübscheste Schlagersängerin“ bezeichnet. Aber ist sie wirklich die Frau an Andreas Gabaliers Seite?

Das sagt Jenice zu den Gerüchten

Die Sängerin selbst nahm auf Anfrage von Merkur.de nun Stellung und räumte die Spekulationen sofort aus: „Ich bin nicht die neue Freundin von Andreas Gabalier“, stellte sie klar. Zwar schwärmt sie von dem „einzigartigen Künstler“, den sie für einen der attraktivsten Männer der Musikbranche hält, doch eine Beziehung mit einem Musiker kommt für sie nicht infrage. „Das funktioniert einfach nicht“, ergänzt sie. Jenice, die derzeit in München lebt, schließt also eine Beziehung zu einem Schlager-Kollegen kategorisch aus.

© zeidler

Die Sängerin ist Single – und glücklich

Auf die Frage, ob sie denn noch Single sei, antwortete Jenice schlicht und einfach: „Yes.“ Die Wahl-Münchnerin scheint also weiterhin auf Partnersuche zu sein – aber nicht innerhalb der Musikbranche. Trotz des öffentlichen Interesses und der immer wieder aufkommenden Gerüchte über ihr Liebesleben bleibt sie ihrer Linie treu und setzt auf ihre Unabhängigkeit.

Neue Infos

Wie oe24 von einer anonymen Quelle erfuhr, soll Gabalier schon länger mit seiner "neuen" Flammen zusammen sein und sogar schon die ganze Familie kennengelernt haben. Diese war auch bereits bei einem seiner großen Open-Air-Konzerte dabei. Mehr Infos folgen...