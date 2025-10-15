Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier: Ist SIE seine neue Freundin?

Die deutsche Schlagersängerin flirtet in den sozialen Medien mit dem Volks-Rock'n'Roller - er verriet gerade, dass es jemanden in seinem Leben gibt. Nur ein Zufall?

Sechs Jahre lang war Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier offiziell Single – nun ist er laut eigener Angaben wieder vergeben. Der 40-jährige Sänger bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung, dass er verliebt ist. „Ja, es gibt da jemanden“, sagte Gabalier, betonte jedoch, dass die Beziehung noch ganz am Anfang stehe. Über die Identität seiner neuen Partnerin will er vorerst keine Details preisgeben: Sein Liebesleben möchte er künftig abseits der Öffentlichkeit halten.

Mehr lesen:

Seit der Trennung von Moderatorin Silvia Schneider im Jahr 2019 war es still um Gabaliers Herzangelegenheiten geworden. Immer wieder gab es Gerüchte, doch eine neue Liebe wurde nie bestätigt – bis jetzt.

Verdächtige Emojis und eine musikalische Verbindung

Bei einer Recherche zu Gabaliers möglicher neuen Partnerin stieß oe24 auf auffällige Social-Media-Spuren: Schlagerkollegin Jenice hinterließ unter seinen Postings Flammen-Emojis – und brachte damit die Gerüchteküche zum Brodeln.





Die 35-Jährige, bürgerlich Franziska Czurratis, ist in der Musikszene kein unbeschriebenes Blatt. Die gebürtige Deutsche stand bereits mit Nino de Angelo auf der Bühne, tourte durch den deutschsprachigen Raum und gilt als aufstrebende Stimme im modernen Schlager. Zuvor war sie als international gebuchtes Model tätig und moderierte verschiedene Entertainmentformate.

Obwohl Jenice bislang zu den Spekulationen schweigt, sehen viele Fans in den Interaktionen mit Gabalier mehr als nur freundschaftliche Anerkennung. Rein optisch erinnert sie an Silvia Schneider: blond, sportlich und charismatisch. Auch charakterlich passen die beiden Künstler zusammen – beide lieben Musik, Natur und stehen für Bodenständigkeit trotz Erfolg.

Empowerment statt Klischees

Jenice steht für Selbstbestimmung und Female Empowerment. In ihren Songs verarbeitet sie persönliche Erfahrungen, spricht über Selbstvertrauen und Authentizität – und richtet sich bewusst gegen oberflächliche Klischees. Häufig wird sie aufgrund ihres Aussehens unterschätzt, doch genau das will sie ändern: Mit Gitarre, Witz und ehrlichen Texten zeigt sie, dass sie weit mehr ist als eine perfekte Fassade. „Ich möchte Menschen Mut machen, sich selbst treu zu bleiben und nicht in Schubladen stecken zu lassen“, erklärte sie zuletzt in einem Interview.





Privat bleibt privat – vorerst

Ob Jenice tatsächlich die neue Frau an Gabaliers Seite ist, bleibt Gabaliers Geheimnis. Der Musiker konzentriert sich derzeit auf seine laufende Tournee durch Deutschland und Österreich – mit Stopps in Leipzig, Hannover und Wien. Eines steht jedoch fest: Seine Fans sind neugieriger denn je.

Fazit: Nach Jahren der Funkstille in Liebesdingen scheint Andreas Gabalier wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Ob es sich bei seiner Herzensdame tatsächlich um Schlagerkollegin Jenice handelt, bleibt offen – doch eines ist klar: Es bleibt spannend im Liebesleben des Volks-Rock’n’Rollers.