Neue Liebe für Ex-Dancing Star Anna Strigl – Er ist ein Skirennläufer!

Die Influencerin zeigt auf Instagram ihren neuen Freund, und der ist kein Unbekannter. Die beiden sind nach kürzester Zeit zusammengezogen und sprechen bereits über die Familienplanung.

Die Tirolerin Anna Strigl, einem breiteren Publikum bekannt durch ihre Teilnahme an „Dancing Stars“, hat sich nach aufregenden Jahren im Ausland nun in Wien niedergelassen – und das nicht alleien. Die bisexuelle Influencerin, die auf TikTok über 2,3 Millionen Follower begeistert, ist frisch verliebt und lebt jetzt mit ihrem neuen Freund Felix Klingler zusammen.

In der Vergangenheit war Anna auch einmal mit „Bachelorette“ Stella Stegmann liiert und sammelte internationale TV-Erfahrung, unter anderem als Kandidatin bei der Reality-Show "Too Hot To Handle". Doch ein dauerhaftes Leben in Hollywood kann sie sich heute nicht mehr vorstellen: „Das fehlende Gesundheitssystem, die schlechte Luft, die ganze Mentalität und Oberflächlichkeit – es hat mich alles abgeschreckt dort. Jeder ist bereit, auf andere zu sch…, um weiterzukommen. Das ist nicht meins“, sagt sie gegenüber Bild.

Bald schon Nachwuchs?

Auf Instagram spricht sie offen über ganz private Dinge. Auch mit ihrem neuen Freund. "Wie viele Kinder wollen wir?", fragt er in einem Video. Sie antwortet: "Drei." Dürfen sich die Fans also schon bald über Nachwuchs freuen?





Ihr Weg zur Unabhängigkeit

Trotz ihrer medienwirksamen Vergangenheit ist Anna Strigl mittlerweile selbstbewusst unabhängig. „Ich lebe gut von Social Media. Ich müsste nichts anderes mehr machen. Ich bräuchte jedenfalls keine Serienrolle, um meine Rechnungen zu zahlen. Allein durch mein Know-how und Skillset könnte ich jederzeit in einer Agentur anfangen. Ich bin breit aufgestellt. Aber ich möchte einfach neue Erfahrungen sammeln“, erklärt sie.

Ihre Follower hält sie dabei stets auf dem Laufenden – sei es über ihr Liebesleben, Lifestyle-Themen oder Einblicke in ihr neues Leben in Wien.