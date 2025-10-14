Alles zu oe24VIP
Virginia und Dorothea Ernst 
© Instagram

Süße News

Baby Nummer drei für Ex-"Dancing Star" Virginia Ernst und Gattin Dorothea

14.10.25, 14:50
Die Sängerin und ihre Ehefrau verkündeten die Neuigkeiten auf Instagram. Der Bauch sei jetzt zu groß, um ihn noch zu verstecken. 

Babyglück im Hause Ernst: Sängerin und Ex-„Dancing Stars“-Teilnehmerin Virginia Ernst (34) und ihre Frau Dorothea erwarten erneut Nachwuchs! Mit einem süßen Video auf Instagram machte das Paar die frohe Botschaft nun öffentlich – und rührte damit unzählige Fans.

„Man kann es nicht mehr länger verstecken/ einziehen!“, schrieb die Musikerin zu dem Clip, der das wachsende Babybäuchlein ihrer Frau zeigt. Dazu versah sie den Post mit den Hashtags #news, #fürdich und #baby3.

Drittes Kind für das sympathische Paar

Für Virginia und Dorothea ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. Ihre beiden Söhne sind vier und zwei Jahre alt – und dürfen sich nun auf ein weiteres Geschwisterchen freuen. Damit wächst die Familie, die seit Jahren mit authentischen Einblicken in ihren Alltag begeistert, noch ein Stückchen weiter zusammen.

Wann genau das Baby zur Welt kommen soll, verrieten die beiden allerdings noch nicht. Auch, im wievielten Monat Dorothea bereits ist, bleibt vorerst ihr süßes Geheimnis.

 


 

Große Freude bei Fans und Promis

Unter dem Posting sammelten sich in kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche. „Was für wundervolle Neuigkeiten“ und „Alles Liebe für euer Baby und natürlich für euch“, heißt es in den Kommentaren. Auch viele Kollegen aus der Musik- und TV-Welt gratulierten herzlich.

Familienglück und Social-Media-Erfolg

Virginia Ernst ist nicht nur als Sängerin, sondern auch als Content-Creatorin erfolgreich. Auf TikTok begeistert sie regelmäßig mit humorvollen und ehrlichen Videos aus dem Familienleben – ob Chaos mit Kleinkindern, Erziehungstricks oder Alltagsmomente zwischen Windeln und Musikstudio.

Mit dem dritten Baby im Anmarsch darf sich die Community wohl schon jetzt auf viele neue Clips freuen – und auf jede Menge herzerwärmende Familienmomente.

