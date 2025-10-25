Alfons Haider wieder im ORF: Comeback bei "Dancing Stars"

Alfons Haider ist zurück! Der Publikumsliebling feiert bei den Jubiläums-Folgen von "Dancing Stars" im ORF sein großes Comeback – und sorgt für glitzernde Nostalgie im TV.

Der ORF lässt die Tanzschuhe wieder funkeln: Auch wenn "Dancing Stars" 2026 wegen des Eurovision Song Contests pausiert, bleibt das Tanzfieber bestehen. Ganze 20 Jahre ist es her, seit die Show erstmals über die Bildschirme flimmerte – und das wird gefeiert!

Jubiläums-Folgen mit Highlights und Stars

Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll © ORF/Hans Leitner

Andi Knoll und Mirjam Weichselbraun führen durch drei spezielle Ausgaben, in denen sie auf die witzigsten, emotionalsten und glamourösesten Momente aus 16 Staffeln zurückblicken. Viele bekannte Gesichter, Anekdoten und jede Menge Nostalgie sind garantiert.

Rückkehr der bekannten Namen

© ORF/Ali Schafler

Der ORF holt dafür sogar frühere Persönlichkeiten zurück vor die Kamera – darunter einige, die schon länger nicht mehr beim Sender zu sehen waren. Und: Auch Alfons Haider ist wieder dabei!

Haider plaudert über „Magic Moments“

Alfons Haider und Vadim Garbuzov © ORF/Ali Schafler

Nach seinem TV-Aus vor ein paar Jahren darf der Publikumsliebling in einer der drei Episoden wieder mitmischen. Gemeinsam mit Knoll und Weichselbraun spricht er über die "Magic Moments", wie eine aktuelle ORF-Vorschau zeigt.

Start mit bekannten Tänzern

© APA/ORF/HANS LEITNER

Den Auftakt machten Michaela Kirchgasser, Kathrin Menzinger und Balázs Ekker am Freitag. In den kommenden Wochen sorgen unter anderem Marika Lichter, Danilo Campisi und Maria Angelini-Santner als Stargäste für weitere emotionale und funkelnde Highlights.