ORF-Comeback für Alfons Haider – als "Dancing Stars"-Moderator?

Der beliebte Moderator gibt mit seinem neuesten Posting Rätsel auf. Kehrt er etwa für ein neues Show-Format zum ORF zurück - oder wagte er nur aus Nostalgie erneut ein Tänzchen mit Vadim Garbuzov?

Lange Zeit war Alfons Haider (67) eines der bekanntesten TV-Gesichter des ORF. Doch 2023 endete eine Ära: Seine Sendung „Mr. Musical“ wurde abgesetzt, und auch den prestigeträchtigen Job als Moderator des Wiener Opernballs musste er abgeben – an Andi Knoll. Seither war es ruhiger um den Entertainer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geworden. In seiner Rolle als Intendant der Seefestspiele Mörbisch hat er ohnedies genug um die Ohren.

Nun meldet sich Haider allerdings überraschend zurück – und das ausgerechnet aus jenem Studio, in dem er 2011 TV-Geschichte schrieb. Im Ballroom von „Dancing Stars“ steht er wieder Seite an Seite mit Vadim Garbuzov, mit dem er vor 15 Jahren als erstes gleichgeschlechtliches Tanzpaar der Show für Aufsehen sorgte.





Tanzend auf Instagram

In einem kurzen Clip, den Haider auf Social Media teilte, sieht man die beiden erneut übers Parkett wirbeln. Dazu schrieb er: „Vadim und Alfons, 15 Jahre danach“ – versehen mit einem ORF-Tag und dem Hashtag #DancingStars.

Ein echtes Comeback bei der beliebten Tanzshow wird es allerdings so schnell nicht geben: Für 2026 ist „Dancing Stars“ gar nicht im ORF-Programm vorgesehen. Es würde die Fans der Sendung aber bestimmt freuen, ihn im darauffolgenden Jahr wiederzusehen. Vielleicht sogar erneut als Moderator des Formats? Schließlich brillierte er in den ersten drei Staffeln und in Staffel fünf als Gastgeber und gewann sogar die Goldene Romy.

Sein kurzer Auftritt zeigt jedenfalls: Der ehemalige Opernball-Moderator ist und bleibt eine wahre Show-Größe – und das Kapitel ORF scheint für ihn noch nicht endgültig abgeschlossen.