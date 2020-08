Es ist schon länger her, dass man Heinz-Christian Strache und seine Philippa gemeinsam in der Öffentlichkeit sah. Spekulationen um eine Liebes-Krise wurden schnell laut. Am Samstag zeigte sich das Paar aber wieder bestens gelaunt gemeinsam.

Ja-Wort

HC und Philippa waren als Gäste bei der Hochzeit von Unternehmer-Ehepaar Helmut und Katarina Kaltenegger, die im ­Palais Lichtenstein heirateten. Popstar Haddaway sang zur Hochzeit.

