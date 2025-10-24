Ö3-Aus nach 18,5 Jahren: Elke Rock moderiert ihre letzte Sendung

Die fesche Moderatorin gibt Einblick in ihren letzten Arbeitstag beim Sender. Die Fans vermissen Elke Rock jetzt schon.

Am Freitagvormittag war es soweit: Elke Rock (42), eine der bekanntesten Stimmen bei Ö3, verabschiedete sich nach Jahren der treuen Begleitung ihrer Hörer von ihrem geliebten Sender. In einer emotionalen letzten Sendung richtete sie sich mit herzlichen Worten an ihr Publikum: „Danke für eure vielen lieben Kommentare und eure lieben Nachrichten. Ich lese sie und schreibe euch zurück. Ich feiere euch, dass ihr heute dabei seid“, so die Moderatorin, die während ihrer Zeit bei Ö3 immer wieder für ihre sympathische Art und ihre Nähe zu den Zuhörern gelobt wurde.

Es war ein ganz besonderer Moment für Elke Rock, die sich am Freitag nicht nur von ihren treuen Hörern, sondern auch von ihren Kollegen verabschiedete. „Um 12 Uhr beginnt mein neues Abenteuer", sagte sie, bevor sie sich auf den nächsten Abschnitt ihrer Karriere begab.





Ein Abschieds-Drink mit Sigi Fink

Für die letzte Stunde ihres letzten Arbeitstags war auch Kollege Sigi Fink an ihrer Seite. Gemeinsam stießen sie mit einem Abschieds-Drink an – „Da kann man schon mal um 10 Uhr trinken“, scherzte Elke Rock, die sichtlich gerührt war, aber auch nicht ohne ihren Humor den Tag verabschiedete. Zum Schluss vergoss sie noch ein paar Tränen. Zum Abschied spielte sie den Song "Baba" von Bilderbuch.

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Der Abschied von Elke Rock bei Ö3 markiert nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Die Moderatorin hat sich entschieden, neue berufliche Wege zu gehen – und es bleibt abzuwarten, wohin ihre Reise sie führen wird.

„Ich bin gespannt auf das, was vor mir liegt, ich weiß ja noch gar nicht, wo es für mich hingeht“, sagt Elke Rock zum Abschluss. Ihre Fans können sich sicher sein, dass sie diese neue Reise mit der gleichen Leidenschaft und Authentizität angehen wird, die sie bei Ö3 immer ausgezeichnet hat.