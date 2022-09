Oktoberfest statt Zirkus-Manege

Lili Paul Roncalli tauschte Bierzelt gegen Manege und nutzte ihren spielfreien Tag während des Wien-Gaststpiels um das Münchner Oktoberfest zu besuchen.

Dabei trug Lili Paul zum ersten Mal eines ihre eigenen Dirndl aus der Kollektion „Diamond en vogue“ von Trachtenhersteller Stockerpoint, die sie selbst mitentworfen hat. Sie hat sich für das grüne Model „Eliana rush hour“ entschieden. Das Dirndl besticht durch glitzernde Details, viel Strass und einen Swarovski-Stein am Reißverschluss. Ein Dirndl das wunderbar zum Lebensstil von Lili Paul-Roncalli passt. Aktuell tritt sie in Wien sechs Tage die Woche bei einem Gastspiel des Circus Roncalli auf.

Bei ihrem Wies'nbesuch traf sie einige Influencer*Innen und Freunde von Stockerpoint im Marstall-Zelt, bevor sie bei ihrem Rundgang noch mit der Krinoline und dem Riesenrad gefahren ist.

Hintergrund:

Lilian „Lili“ Paul-Roncalli ist die Tochter von Bernhard Paul, Mitbegründer des Circus Roncalli. Seit ihrem sechsten Lebensjahr begeistert sie als Artistin in der Manege des berühmten Circus mit ihrer Kontorsionsperformance. Zudem steht sie regelmäßig im Rampenlicht, so z.B. beim Lifeball, dem österreichischen Gesellschaftsereignis oder der Promi Millionenshow. Darüber hinaus nahm sie am Vox Format „7 Töchter “ teil. 2020 gewann sie außerdem gemeinsam mit Massimo Sinató die 13. Staffel der RTL Show „Let‘s Dance “. Sie ist das neue Gesicht von Stockerpoint. Ihre exklusive Dirndlkollektion „Diamond en vogue“ hat sie sogar mit designed.