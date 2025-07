ORF-Lady feiert Model-Comeback bei Berliner Fashion Week

ORF-Moderatorin Onka Takats schließt in Berlin an ihre frühere Model-Karriere an. In den beginnenden 1990er-Jahren konnte sie internationale Erfolge in Mailand, Paris und Tokio, wo sie fast ein halbes Jahr lebte, feiern. Jetzt stand sie bei der Fashion Week erneut am Laufsteg.

Die Auswahl seiner Models ist bewusst divers: Ostertag setzt auf Inklusion und Vielfalt. Sein Credo „feminine silhouettes of all ages“ passt herausragend auf Onka, so der Designer. Es gehe „nicht nur um Ästhetik, sondern um echte Persönlichkeit – nicht um reine Runway-Gesichter, sondern um Menschen, die den Spirit der Kollektion transportieren“, streut er seinem gesamten Cast Rosen. Onka Takats © Leisure Communications Noch kurzem Nachdenken und Beratung mit ihrer Familie stimmte Onka freudig zu, „Paradise“, Ostertags Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2026, im Rahmen der renommierten Berlin Fashion Week in der Uber Arena zu präsentieren. Ihr ist das Statement fast wichtiger als die Reminiszenzen: „Man muss sich für seine 58 Jahre nicht schämen!“ Onka Takats mit Marcel Ostertag © Leisure Communications „Es war ein großartiges Gefühl, nach so vielen Jahren wieder über den Catwalk zu laufen“, schildert Onka nach der Show. „Mehr als 300 Meter, der längste meines Lebens“, und das vor 2.500 Besuchern in der berühmten Berliner Uber Arena, wo sie zuletzt U2 live gesehen hat. „So Marcels Mode zu präsentieren, ist schon etwas Besonderes!“