ORF-Lady Leona König mit rührender Liebeserklärung an Alexander Wrabetz

Die fesche Moderatorin teilt einen ganz privaten Schnappschuss und sorgt bei den Fans für Begeisterung.

Leona König hat auf Instagram einen ungewöhnlich privaten Moment geteilt. Die Schauspielerin, Moderatorin und Initiatorin der „Goldenen Note“ postete ein Foto, das sie eng umschlungen mit ihrem Lebensgefährten Alexander Wrabetz zeigt – und sorgt damit für begeisterte Reaktionen ihrer Follower.

Liebevolle Worte für Wrabetz

Zum stimmungsvollen Urlaubsbild, das die beiden offenbar im Urlaub zeigt, schreibt König: „Not many people truly stand behind you. He does. Grateful for the moments we share – especially when the sea calls.“ (Deutsch: „Nicht viele stehen wirklich hinter einem. Er schon. Ich bin so dankbar für die Momente, die wir teilen – vor allem, wenn das Meer ruft.")

Liebes-Geheimnis

Im Sommer 2022 machten sie ihre Liebe bei den Salzburger Festspielen öffentlich. Leona König wird als Schauspielerin und Moderatorin immer gefragter. Sie ist auch die Initiatorin der "Goldenen Note" Zusammen mit Wrabetz sieht man sie aber nur selten vor der Kamera. Daher jubeln Fans und Kollegen über das Selfie: "So schön euch mal gemeinsam zu sehen!!", schreibt zum Beispiel Eva Pölzl. "So süß", kommentiert ein anderer User.

Wrabetz und König leben getrennt voneinander. Das sei auch das Geheimnis ihrer Beziehung: "Wir leben ja nicht zusammen. Also haben wir auch keine Lebensgemeinschaft. So klappt es top. Unsere Beziehung bleibt frisch", sagt sie in einem Interview mit oe24.